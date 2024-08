Ukraine verliert F-16-Kampfjet – Pilot "Moonfish" stirbt

Ukraine nimmt zeitweise vier Reaktoren vom Netz

20.18 Uhr: Wegen eines russischen Luftangriffs hat die Ukraine nach offiziellen Angaben vier Atomreaktoren zeitweise abschalten müssen. Diese Angaben macht die Regierung in Kiew in einem Schreiben an die Internationale Atomenergie-Behörde in Wien. Die IAEA veröffentlicht wie erbeten den Brief eines Mitgliedslandes, äußert sich aber bislang nicht zum Sachverhalt.