Eine russische Rakete hat ein Hotel zerstört. Russland hat einen großangelegten Luftangriff auf die Ukraine gestartet. Alle Informationen im Newsblog.

Roth: Russland will Fluchtbewegung in die EU auslösen

11.04 Uhr: Russland will nach Einschätzung des SPD-Außenpolitikers Michael Roth mit seinen massiven Angriffen auf ukrainische Versorgungseinrichtungen eine Fluchtbewegung nach Europa auslösen. Die Angriffsserie sei der "Beginn einer neuen Vernichtungskampagne gegen die ukrainische Energieinfrastruktur", sagt Roth dem Portal "Politico". "Zum einen soll die ukrainische Rüstungsproduktion lahmgelegt, zum anderen das Leben der Menschen in der Ukraine unerträglich gemacht werden, um neue Flüchtlingsbewegungen in die EU auszulösen."

"Die Schäden sind so massiv, dass eine schnelle Reparatur kaum möglich ist", sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Politico. Roth fordert Unterstützung für den kommenden "harten Winter" – etwa Notstromaggregate – sowie eine US-Erlaubnis zum Einsatz von Langstreckenwaffen gegen die Flugfelder, von denen aus die russischen Bomber aufsteigen.

Roth geht davon aus, dass Zerstörungen von Flugzeugen Moskaus Möglichkeiten für Angriffe längerfristig beschränken könnten. Russland könnte zwar genügend Drohnen und Raketen produzieren, um die Ukraine "zu terrorisieren", schreibt er im Online-Dienst X. "Doch die Produktion von Flugzeugen ist komplexer, die zudem durch westliche Sanktionen erheblich erschwert wird."

Belgorod-Gouverneur: "Lage an der Grenze schwierig, aber kontrolliert"

10.49 Uhr: Laut dem Gouverneur der russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, gibt es "Informationen" darüber, dass ukrainische Truppen versuchten, in dem Gebiet die Grenze nach Russland zu überqueren. "Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ist die Lage an der Grenze weiterhin schwierig, aber kontrolliert", schreibt Gladkow auf Telegram. Das Militär führe einen "Routineeinsatz" durch.

Ukrainischer Grenzschutz: Keine Truppenbewegungen in Belarus

10.15 Uhr: Der ukrainische Grenzschutz beobachtet nach eigenen Angaben keine konkreten Truppenbewegungen in Belarus. In der Nähe zur Grenze sei keine Bewegung von Soldaten oder Ausrüstung festzustellen, sagt Grenzschutzsprecher Andrij Demtschenko im ukrainischen Fernsehen. Von der Grenze zu Belarus gehe aber weiterhin allgemein eine Bedrohung für die Ukraine aus. Das ukrainische Außenministerium hatte kürzlich erklärt, Belarus habe an der Grenze im großen Stil Truppen und Ausrüstung zusammengezogen. Belarus ist enger Verbündeter Russlands.

Belgorod: Russische Kanäle melden angeblichen Durchbruch ukrainischer Truppen

10.13 Uhr: Ukrainische Truppen versuchen laut Berichten auf russischen Telegram-Kanälen, die Grenze zur Region Belgorod zu durchbrechen. Rund 500 ukrainische Soldaten griffen Kontrollpunkte in Nechotejewka und Schebekino an, heißt es auf dem Kanal Mesch. In beiden Gebieten werde gekämpft. Belgorod grenzt an die Ukraine und an die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen am 6. August überraschend vorgedrungen waren.

IAEA-Chef Grossi inspiziert Atomkraftwerk in Kursk

9.51 Uhr: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ist einem Bericht der russischen Staatsagentur Tass zufolge zu seiner Visite des Atomkraftwerks Kursk in der gleichnamigen russischen Grenzregion eingetroffen. Grossi hatte am Vortag angekündigt, die Inspektion der Anlage nahe der Stadt Kurtschatow wegen der ernsten Lage persönlich leiten zu wollen. Tausende ukrainische Soldaten waren in einem Überraschungsangriff am 6. August in der Region Kursk eingerückt. Russland wirft der Ukraine vor, die Anlage wiederholt angegriffen zu haben. Die Regierung in Kiew hat sich dazu bisher nicht offiziell geäußert. Mehr zum Kernkraftwerk in Kursk lesen Sie hier.

Ukraine: Haben fünf Raketen und 60 Drohnen abgefangen

9.08 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben ihrer Luftwaffe fünf von Russland abgeschossene Raketen und 60 Drohnen zerstört. Insgesamt habe Russland mit zehn Raketen und 81 Drohnen auf das Land gezielt, teilt die Luftwaffe auf Telegram mit. Etwa 15 Drohnen und mehrere Raketen seien rund um Kiew abgefangen worden, teilt der Chef der dortigen Militärverwaltung, Serhij Popko, auf Telegram mit. "Alles, was in Richtung Hauptstadt Kiew geflogen ist, wurde zerstört."

Zahl der Toten nach erneuten russischen Luftangriffen steigt