Russischer General wegen Korruption festgenommen

Polnischer Minister will russische Flugobjekte über Ukraine abschießen

11.11 Uhr: Polens Außenminister Radoslaw Sikorski sieht Warschau in der Pflicht, aus der Ukraine herannahende russische Drohnen und andere Flugkörper noch vor dem Eindringen in den polnischen Luftraum abzuschießen. Das sagt der liberalkonservative Politiker der britischen "Financial Times" (FT).

Putin: Donezk-Offensive von ukrainischem Kursk-Vorstoß unbeeinträchtigt

10.05 Uhr: Das russische Militär rückt laut Präsident Wladimir Putin trotz des ukrainischen Eindringens in die Grenzregion Kursk in der Ostukraine weiter vor. Die "Provokation" der Ukraine in der russischen Region Kursk habe den Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk nicht aufhalten können, sagte Putin laut der Nachrichtenagentur Ria bei einem Besuch in der russischen Region Tuwa im südlichen Sibirien. Die russischen Streitkräfte würden die Gebiete in Kursk "Quadratkilometer für Quadratkilometer" zurückerobern. Zugleich rückten sie in Donezk so schnell vor wie schon lange nicht mehr, so Putin.