Im Osten der Ukraine setzen Putins Truppen den Verteidigern massiv zu. Präsident Selenskyj lässt unterdessen aufhorchen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Russland griff in der Nacht mit 81 Drohnen an

7.01 Uhr: Die Ukraine und Russland haben sich über Nacht mit Luftangriffen überzogen. Russland hat nach ukrainischen Angaben mit 81 Drohnen und vier Raketen angegriffen. Davon hätten sie 66 Drohnen abschießen können, teilte die Luftwaffe mit. Angaben zu möglichen Opfern oder Schäden liegen nicht vor. Die russische Luftabwehr hat staatlichen Angaben zufolge in der Nacht 13 ukrainische Drohnen abgeschossen.

Medien: Russischer Militär begeht offenbar Suizid

5.36 Uhr: Ein hochrangiger russischer Kommandeur hat sich offenbar das Leben genommen. Das berichtet das für gewöhnlich gut informierte Institut für Kriegsstudien (ISW). Demnach habe Juri Annekow am 23. September in einem Vorort von Moskau Suizid begangen, wie das ISW aus russischen Quellen erfahren haben will.

Annekow war ein hochrangiger Kommandeur bei der russischen Luftwaffe, er leitete die 678. Kommunikationseinheit der russischen Luftstreitkräfte. Wie ein Armee-Insider berichtet, soll er sich mit seinen Vorgesetzten überworfen haben. Offenbar war er unzufrieden, wie die Armeeführung die Soldaten behandelte. So soll er sich über ungenügende Ruhezeiten und unangemessenes Verhalten der Vorgesetzten beklagt haben. Der Kommandeur habe laut Quellen bereits seit mehr als 20 Jahren in der russischen Armee gedient. Er sei zuletzt von dem Ausmaß an "Chaos und Ungehorsam" innerhalb der russischen Armee allerdings zunehmend verstört gewesen.

Borrell: G7 erörtern Langstreckenraketen für die Ukraine

3.36 Uhr: Die Außenminister der G7-Staaten beraten am Montag über mögliche Lieferungen von Raketen mit längerer Reichweite an die Ukraine, die russisches Territorium erreichen könnten. Das teilt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande der UN-Vollversammlung mit. Zudem sei klar, dass Russland neue Waffen erhalte – darunter auch iranische Raketen, obwohl Teheran dies wiederholt bestritten habe.

Selenskyj: "Frieden näher als wir denken"

2.35 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich optimistisch bezüglich eines baldigen Endes des Krieges mit Russland. "Ich denke, wir sind dem Frieden näher, als wir denken", sagt Selenskyj in einem Interview mit dem US-Sender ABC News. Das Kriegsende rücke näher. In dem Interview ruft er die USA und andere Partner auf, die Ukraine weiterhin zu unterstützen.

Später legte Selenskyj bei "Telegram" nach. Entschlossene Maßnahmen der US-Regierung könnten nach den Worten des ukrainischen Präsidenten ein Ende der russischen Aggression gegen die Ukraine im kommenden Jahr beschleunigen. "Jetzt, zum Jahresende, haben wir eine echte Chance, die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den USA zu stärken", schrieb Selenskyj in einem Beitrag auf seinem Telegram-Kanal nach einem Treffen mit einer parteiübergreifenden Delegation des US-Kongresses.

Russland: US-Bürger wegen versuchter "Entführung" seines Sohnes zu Haft verurteilt

1.05 Uhr: Ein US-Bürger ist in Russland zu sechs Jahren Haft verurteilt worden, weil er nach Justizangaben mit seinem russischen Sohn ohne Zustimmung der Mutter das Land verlassen wollte. Ein Gericht in der Enklave Kaliningrad sprach den Mann am Montag wegen versuchter "Entführung" schuldig. Seine Strafe muss er demnach in einer Strafkolonie verbüßen.

Dem Urteil zufolge hatte der US-Bürger versucht, im Juli 2023 mit seinem vierjährigen Sohn nach Polen auszureisen. "Ohne die Zustimmung der Mutter zu erhalten, hat er versucht, das Kind aus dem Land zu bringen", erklärte das Gericht im Onlinedienst Telegram. Demnach hatte er versucht, mit dem Jungen durch ein Waldgebiet über die Grenze nach Polen zu gelangen, bevor er von Grenzbeamten gestoppt wurde.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind insbesondere wegen des Ukraine-Konflikts äußerst angespannt. In den vergangenen Jahren waren mehrere US-Bürger und Staatsangehörige anderer westlicher Länder in Russland festgenommen und verurteilt worden.

Selenskyj trifft Kanzler Scholz bei Treffen in New York