Finnland baut Nato-Kommandostützpunkt nahe der russischen Grenze

22.30 Uhr: Finnland hat die Errichtung eines Nato-Kommandostützpunktes im weniger als 200 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Mikkeli angekündigt. Knapp anderthalb Jahre nach dem Nato-Beitritt des Landes sende Finnland damit die "Botschaft an Russland , dass wir ein vollständiges Mitglied der Nato sind und dass die Nato ebenfalls für die finnische Verteidigung sehr wichtig ist", sagte Verteidigungsminister Antti Häkkänen am Freitag.

Demnach soll in Mikkeli die neue Nordeuropa-Zentrale für die Landstreitkräfte der Nato entstehen. Mehrere Dutzend Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern sollen dort stationiert werden. Das finnische Heereskommando sitze bereits in Mikkeli, sagte Häkkänen weiter. "Durch die Zusammenlegung der Standorte erreichen wir die bestmögliche Synergie zwischen dem nationalen und dem Nato-Verteidigungsmanagement", fügte er hinzu.

Trump prahlt vor Selenskyj mit Verhältnis zu Putin

19.56 Uhr: Bei dem Treffen zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj im Trump Tower in New York hat Donald Trump vor laufenden Kameras mit seiner Verbindung zu Wladimir Putin geprahlt. "Ich habe ein tolles Verhältnis mit Präsident Putin", sagte Trump, während Selenskyj direkt neben ihm stand.

Selenskyj entgegnete: "Ich hoffe, Sie haben ein noch besseres Verhältnis mit uns." Trump lachte und sagte: "Ah, ich sehe schon." Sowohl Selenskyj als auch Trump sprachen nach dem Meeting in New York von einem guten Treffen.

Trump zu Selenskyj: Hoffe auf Sieg

16.42 Uhr: Bei dem Treffen im Trump Tower mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärt Donald Trump, er hoffe auf einen "guten Sieg". "Wenn die andere Seite gewinnt, wird es offen gesagt überhaupt keine Siege mehr geben", so Trump. Im Falle eines Sieges "können wir etwas erarbeiten, das für beide Seiten gut ist. Es wird Zeit." Es ist nicht klar, ob Trump sich hierbei auf einen Sieg der Ukraine oder einen eigenen Wahlsieg bei der US-Präsidentschaftswahl bezog. Am Vortag hatte Trump noch fälschlicherweise erklärt, die Ukraine existiere bis auf Kiew nicht mehr.

Moskau meldet Eroberung weiterer Orte im Donbass

14.29 Uhr : Das russische Militär rückt an der Front in der Ostukraine vor und hat nach eigenen Angaben zwei weitere Ortschaften im Industriegebiet Donbass erobert. Im Verlauf dieser Woche seien das Dorf Maryniwka sowie die Kleinstadt Ukrajinsk besetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Eine Bestätigung durch die Armeeführung in Kiew gab es nicht. Der ukrainische Generalstabsbericht für Freitagmorgen bezeichnete Maryniwka noch als umkämpft. Eindeutiger ist die Lage bei Ukrajinsk, das von ukrainischen Militärbeobachtern seit Tagen als russisch kontrolliert gekennzeichnet ist.

Beide Orte liegen im Gebiet Donezk am Frontabschnitt zwischen den größeren Städten Pokrowsk, Kurachewe und Wuhledar. Dort haben russische Truppen in den vergangenen Monaten Geländegewinne erzielt. Den Verteidigern fehlt es an Soldaten und Material. Der Bericht der ukrainischen Armeeführung nannte für Donnerstag eine vergleichsweise hohe Zahl von 187 russischen Sturmangriffen. Der Schwerpunkt liege bei Pokrowsk. Noch bedrohlicher entwickelte sich zuletzt die Lage in Wuhledar. Militärblogger rechnen in wenigen Tagen mit dem Fall der fast eingekreisten Stadt.