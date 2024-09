Ukrainischer Geheimdienst: Russischer Drohnen-Ausbilder getötet

21.15 Uhr: Ein prominenter russischer Militärangehöriger, Aleksej Kolomeitsew, ist nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes (HUR) tot in der Stadt Kolomna in der Region Moskau aufgefunden worden. Der 51-jährige Kolonel leitete das 924. Staatliche Zentrum für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und war maßgeblich an der Ausbildung von Spezialisten für Kampfdrohnen beteiligt.