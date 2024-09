Scharfe Kritik an Ukraine-Äußerung von Orbán-Berater

1.30 Uhr: Ein hochrangiger Berater von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat mit einer Äußerung zur ukrainischen Reaktion auf den russischen Angriffskrieg für Kritik gesorgt. Der politische Direktor des Ministerpräsidenten, Balasz Orbán, habe mit seiner Äußerung, Ungarn habe aus der blutigen Niederschlagung des Volksaufstands von 1956 "Vorsicht" gelernt, tausende ungarische Freiheitskämpfer beleidigt, schrieb Oppositionsführer Péter Magyar am Donnerstag im Online-Dienst Facebook.

Die Kritik bezog sich auf eine Äußerung des Regierungsberaters Orbán, der nicht mit dem ungarischen Ministerpräsidenten verwandt ist, vom Mittwoch. Mit Blick auf den ungarischen Volksaufstand gegen die Sowjetunion im Jahr 1956 sagte Orbán in einem von der regierungsfreundlichen Zeitung "Mandiner" veröffentlichten Video, Ungarn würde "vermutlich nicht" in einen Krieg eintreten, wie es der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor zweieinhalb Jahren getan habe, da dies "unverantwortlich" sei. "Es ist offensichtlich, dass er sein Land in einen Verteidigungskrieg geführt hat, viele Menschen starben, Gebiete wurden verloren", führte Orbán aus.

Kiews Vorgehen sei das Recht und die souveräne Entscheidung der Ukraine, sagte der Berater des Regierungschefs. "Sie können das tun. Aber wenn man uns gefragt hätte, hätten wir nicht dazu geraten. '56 haben wir gelernt, dass wir sehr vorsichtig mit ungarischen Leben sein müssen."

Ukraine: Russische Angriffe westlich von Cherson

1.10 Uhr: Russische Streitkräfte haben am Donnerstag wiederholt die Siedlung Tomyna Balka westlich der von der Ukraine kontrollierten Stadt Cherson beschossen, berichtet der Gouverneur der Region, Prokrudin. Dabei seien eine Frau getötet und eine weitere Person verletzt worden, hieß es auf Telegram.

Trump: Treffen mit Selenskyj am Freitag in New York geplant

0.54 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wird nach eigenen Worten am Freitag nun doch noch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während dessen USA-Besuchs treffen. "Ich werde ihn morgen gegen 9.45 Uhr im Trump Tower treffen", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten in New York.

Selenskyj war am Donnerstag von US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington empfangen worden, nachdem er in den Tagen zuvor bei der UN-Generaldebatte in New York um weitere Unterstützung für sein Land im Krieg gegen Russland geworben hatte. Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als würde das Treffen zwischen ihm und Trump nicht stattfinden, nachdem der Republikaner dem ukrainischen Präsidenten vorgeworfen hatte, einen "Deal" mit Russland zur Beendigung des Krieges abzulehnen.