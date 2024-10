Seit Tagen brennt das russische Öldepot in Feodosia auf der Krim. In der Nacht haben die Ukrainer wohl erneut zugeschlagen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukrainer greifen offenbar erneut brennendes Öldepot auf der Krim an

14.27 Uhr: Das ukrainische Militär erklärt, es habe in der Nacht eine Öl-Anlage in Feodosia auf der russische besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Der Telegram-Nachrichtenkanal "Baza" meldet, dass mehrere Treibstofftanks in Brand stünden. Anwohner hätten mehrere laute Explosionen gehört. Diese auf X verbreiteten Bilder sollen das brennende Öllager in Feodosia zeigen:

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, über der Krim seien zwölf ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Zur Situation in Feodosia hieß es, dort sei ein Feuer in einem Öllager ausgebrochen. Die von Russland eingesetzte Verwaltung habe einen "technischen Notstand" ausgerufen. Zur Brandursache machte Moskau keine Angaben.

Das Öllager in Feodosia wurde schon zu Beginn der Woche von ukrainischen Drohnen getroffen und stand seither in Brand. Denkbar ist, dass der neue Angriff einem bislang nicht betroffenen Teil der Anlage galt. Die Ukraine greift immer wieder gezielt Öldepots und Waffenlager in Russland und in besetzten Gebieten an, um die russische Kriegsführung zu beeinträchtigen.

Selenskyj bittet Papst um Hilfe bei Freilassung von Kriegsgefangenen

13.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet Papst Franziskus um Hilfe, um die Freilassung von Ukrainern aus russischer Gefangenschaft zu erwirken. "Wir zählen auf die Unterstützung des Heiligen Stuhls bei der Rückführung der von Russland gefangen genommenen Ukrainer", teilt Selenskyj auf Telegram mit. Das sei das Hauptthema seines 35-minütigen Treffens mit dem Papst im Vatikan gewesen. Es war bereits das zweite Treffen zwischen beiden innerhalb von vier Monaten. Selenskyj lud den Vatikan nach eigenen Angaben auch ein, an einer Konferenz über Kriegsgefangene Ende des Monats in Kanada teilzunehmen.

Baerbock fordert: Mehr Flugabwehrhilfe gegen Putins "Kältekrieg"

13.46 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock fordert angesichts des russischen "Kältekriegs" gegen die Ukraine mehr Unterstützung für die Flugabwehr des angegriffenen Landes. Die Einladung an Russland zu einer Friedenskonferenz stehe, "denn wir brauchen Frieden dringender denn je", sagt die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit dem slowakischen Außenminister Juraj Blanar in Berlin. Putin mache aber vor dem Hintergrund der Friedensappelle aus aller Welt genau das Gegenteil und zerstöre gezielt zivile Infrastruktur, um den "Menschen in der Ukraine in einen brutalen Kältekrieg aufzuzwingen".

Daher sei es entscheidend, die Ukraine mit Luftverteidigung zu unterstützen, damit die letzten verbliebenen Energieversorgungsstätten geschützt werden könnten, verlangt Baerbock. Zwei Drittel dieser Einrichtungen seien bereits zerstört. Die Ukraine sei "bereit für einen gerechten Frieden", sagt Baerbock. Deswegen werde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Nachmittag mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen. Doch Putin sei noch nicht einmal mehr bereit, mit dem Kanzler zu telefonieren. Dies unterstreiche, "wie wichtig es ist, dass wir die Ukraine diesem russischen Angriffskrieg nicht schutzlos und wehrlos ausgeliefert überlassen".

Russland behauptet: Haben weiteres Dorf in Ostukraine eingenommen