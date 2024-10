Selenskyj ist in Berlin eingetroffen – und bekommt neue Hilfen für sein Land zugesagt. Russland setzt offenbar Menschen mit Behinderung in der Munitionsproduktion ein. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine bekommt 1.000 Kampfdrohnen von Litauen

17.41 Uhr: Litauen wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Kampf gegen Russland leisten. Die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes habe die ersten 1.000 Kampfdrohnen von fünf litauischen Herstellern erhalten, die an die ukrainischen Streitkräfte übergeben werden sollen, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Sie sollen in den kommenden Wochen in die Ukraine geliefert werden.

Die Lieferung wird demnach auch zusätzliches Zubehör, Start- und Steuerungsausrüstung für die unbemannten Fluggeräte und Schulungsmaßnahmen umfassen.

Litauen hat bei lokalen Herstellern für acht Millionen Euro insgesamt mehr als 7.000 Kampfdrohnen bestellt. Davon sind gut 2.300 für die eigene Armee und fast 5.000 für die Streitkräfte der Ukraine bestimmt. Die Drohnen sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums bis Ende dieses Jahres ausgeliefert werden. Das Kaufprogramm soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Damit will Litauen die eigene Rüstungsindustrie und die Verteidigungsfähigkeiten seiner Armee stärken.

Russland setzt Kinder mit Behinderung zur Munitionsherstellung ein

16.35 Uhr: Im Krieg gegen die Ukraine benötigt Russland vor allem ständigen Nachschub an Munition. Um diesen zu sichern, greift Putins Regime unter Mithilfe einer Kreml-nahen NGO auch auf Jugendliche und Erwachsene mit geistigen Behinderungen zurück. Das zeigt ein Bericht der freien Journalistin Sarah Ashton-Carillo, die aus der Telegramgruppe der "Facharbeiterfront Sneschinsk" veröffentlicht hat.

Der Telegram-Kanal rühmt sich damit, Plastikteile für Drohnen und Artilleriegranaten im 3D-Drucker herzustellen und sie an die russischen Streitkräfte zu spenden. Laut eigener Aussage werden dazu auch Kinder und Jugendliche aus der Einrichtung "Bumerang für das Gute" eingesetzt – einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung.

Auf Videos, die die "Facharbeiterfront Sneschinsk" auf Telegram veröffentlichte, sind diese Menschen mit Behinderung beim Zusammensetzen und Reinigen von Munitionsteilen zu sehen.

Scholz kündigt neue umfangreiche Waffenlieferung für die Ukraine an

14.56 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine umfangreiche weitere Militärhilfe der westlichen Partner im Wert von 1,4 Milliarden Euro zugesagt. Dazu gehörten Luftverteidigungssysteme, Artillerie und Drohnen, sagt der SPD-Politiker bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin.

Ukrainer greifen offenbar erneut brennendes Öldepot auf der Krim an

14.27 Uhr: Das ukrainische Militär erklärt, es habe in der Nacht eine Ölanlage in Feodosia auf der russisch besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Der Telegram-Nachrichtenkanal "Baza" meldet, dass mehrere Treibstofftanks in Brand stünden. Anwohner hätten mehrere laute Explosionen gehört. Diese auf X verbreiteten Bilder sollen das brennende Öllager in Feodosia zeigen:

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, über der Krim seien zwölf ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Zur Situation in Feodosia hieß es, dort sei ein Feuer in einem Öllager ausgebrochen. Die von Russland eingesetzte Verwaltung habe einen "technischen Notstand" ausgerufen. Zur Brandursache machte Moskau keine Angaben.