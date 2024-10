Demnach haben russische Kräfte in der Nacht zum Dienstag auch sieben S-300/400-Raketen eingesetzt, um die Region Mykolajiw anzugreifen. Zwei Marschflugkörper vom Typ Ch-59 seien auf Ziele in den Regionen Tschernihiw und Sumy abgefeuert worden.

Besetzte Gebiete: Russland streicht bedürftigen Ukrainern die Medikamente

Wie das Onlinemedium "Kyiv Independent" berichtet, wurde Ukrainern in der Stadt Starobilsk in der Region Luhansk die kostenfreie Medikamentenausgabe durch Sozialprogramme bereits gestrichen. Russland verstärke so den Druck, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen, schreibt die Zeitung. Das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine verurteilte diese Politik dem Bericht zufolge als einen Akt des Völkermords, der darauf abziele, die ukrainische Identität auszulöschen.

Nach langer Geheimhaltung: Selenskyj will Siegesplan präsentieren

6.46 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will noch in dieser Woche allen Partnern seinen Siegesplan vorstellen. Das kündigte er am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache an. Der Plan solle anschließend auch der Öffentlichkeit präsentiert werden.