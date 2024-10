Russen erobern Gebiet Kursk schrittweise zurück

19.42 Uhr: Die russische Armee erobert nach eigenen Angaben ukrainisch besetzte Dörfer in der Region Kursk zurück. Ukrainische Soldaten hätten aus Angst vor Einkesselung ihre Positionen bei dem Dorf Ljubimowka verlassen und seien geflüchtet. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Militärquellen in Moskau . Auf die flüchtenden Ukrainer seien von Drohnen Granaten abgeworfen worden.

Putin reist im November nicht zum G20-Gipfel nach Brasilien

Sein Besuch in Brasilien würde "im Grunde die ganze Arbeit der G20 zunichte machten, warum?", sagt der Präsident weiter. "Wir sind erwachsen, also werden wir jemanden in Russland finden, der die Interessen unseres Landes in Brasilien würdig vertritt." Russland und Brasilien hätten "sehr herzliche, gute Beziehungen", fügt Putin hinzu. Sollte es nötig sein, würden die Regierungen "ein zwischenstaatliches Abkommen" schließen "und niemand wird in eine schwierige Lage gebracht".