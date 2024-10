Auch der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III bestätigte die Präsenz von nordkoreanischen Truppen in Russland. Austin bezeichnete die Präsenz der Soldaten als eine "sehr ernste" Eskalation, die sowohl in Europa als auch in Asien Auswirkungen haben werde. Wie viele nordkoreanische Soldaten nach Russland entsandt wurden und was sie da genau tun sollen, ist derzeit noch unklar.