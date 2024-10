USA: Tausende nordkoreanische Soldaten auf dem Weg nach Kursk

Nordkoreanische Ministerin besucht Moskau und Wladiwostok

12.33 Uhr: Inmitten der Berichte über Tausende Soldaten aus Nordkorea in Russland ist die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui zu einem Besuch im großen Nachbarland eingetroffen. Sie wurde zunächst in der fernöstlichen Hafenstadt Wladiwostok begrüßt, bevor am Mittwoch ihre Gespräche in Moskau geplant sind. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.