Russischen Medienberichten zufolge gab es ein Feuer in einem Ort im Bereich Ramenskoje. Mehrere Häuser stünden in Flammen. In dem Dorf Stanowoje habe zudem eine 52 Jahre alte Frau Brandverletzungen am Hals, im Gesicht und an den Händen erlitten. Insgesamt seien 32 Drohnen abgeschossen worden. Damit würde es sich um einen der größten Drohnenangriffe auf Moskau seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine handeln.

Gebäude in Flammen: Ukraine greift russische Regionen mit Drohnen an

7.13 Uhr: In Russland sind nach Behörden-Angaben mehrere Gebäude in den Regionen Kaluga und Brjansk durch ukrainische Drohnenangriffe in Brand gesetzt worden. "Rettungsdienste und Feuerwehrleute sind vor Ort", teilt der Gouverneur der an die Ukraine angrenzenden Region Brjansk, Alexander Bogomaz, im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt, in der Nacht 23 seien Drohnen abgeschossen worden, davon 17 über Brjansk. Auch in der südlich von Moskau gelegenen Region Kaluga brennt nach Angaben von Gouverneur Wladislaw Schapscha nach Drohnenangriffen ein Gebäude.

Tusk deutet baldigen Friedensplan Plan für Ukraine an

4.50 Uhr: Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat erklärt, dass es schon bald Erklärungen zum möglichen Datum des Waffenstillstands in der Ukraine, zur Festlegung der Grenzen und zu den Sicherheitsgarantien für Kiew geben könnte. Tusk betonte, dass "Entscheidungen über den Krieg in der Ukraine nicht nur von den Ukrainern getroffen werden können, sondern auch von uns", und fügte hinzu, dass diese Entscheidungen eine geringere Einmischung der USA in ukrainische Angelegenheiten beinhalten werden.

USA wollen offenbar Hunderte Raketen liefern

2.14 Uhr: Die USA wollen einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge in den kommenden Wochen mehr als 500 Abfangraketen an die Ukraine liefern. Unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Insider schreibt die Zeitung, die Lieferung solle den Bedarf der Ukraine an Luftabwehrsystemen für den Rest des Jahres decken. Reuters konnte den Bericht bislang nicht verifizieren.