Mehrere Deutsche sind im Ukraine-Krieg gefallen. In einer russischen Drohne hat die Ukraine deutsche Bauteile gefunden. Alle Informationen im Newsblog.

Deutsche Technik in russischer Drohne gefunden

Die ukrainische Regierung erklärte in einer Mitteilung, im Inneren der Drohne seien Halbleiter des deutschen Herstellers Infineon Technologies gefunden worden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Neubiberg bei München .

Neben Technik des deutschen Herstellers fand die Ukraine Bauteile von Analog Devices, Texas Instruments und Xilinx-AMD aus den USA , sowie von STMicroelectronics aus der Schweiz. Wie die westlichen Bauteile in die russische Drohne gelangten, ist nicht bekannt.

Bundesregierung: Zehn Deutsche im Ukrainekrieg gefallen

15.57 Uhr: Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Erkenntnissen der Bundesregierung seit Beginn im Februar 2022 zehn deutsche Staatsbürger getötet worden. Diese Zahl nannte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des BSW-Abgeordneten Andrej Hunko, wie die "Frankfurter Rundschau" (Freitagsausgabe) meldete.

"Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass deutsche Staatsbürger nicht am Krieg in der Ukraine teilnehmen", sagte Hunko der Zeitung. Der Abgeordnete forderte, "dass Deutschland sich endlich dafür einsetzt, dass Verhandlungen über eine Waffenruhe aufgenommen werden, damit keine weiteren Menschen, unter anderem auch Deutsche, ums Leben kommen".

Britischer Ex-Verteidigungsminister über Scholz: "Kein Urteilsvermögen"

Wallace kritisierte zudem, dass Scholz "dachte, die Bereitstellung tödlicher Waffen würde eine Eskalation bedeuten". Wallace attestierte dem Kanzler "kein Urteilsvermögen und kein Verständnis dafür, wie Abschreckung funktioniert". Scholz sei das schwache Glied in Deutschlands Kette.

Ben Wallace gehört den konservativen Tories an. Er war von 2019 an britischer Verteidigungsminister, zunächst unter Boris Johnson und zuletzt unter Rishi Sunak.

Russische Filmfirma liefert Studio-Panzer an Kreml

8.04 Uhr: Das staatliche russische Filmstudio Mosfilm hat sich an das Verteidigungsministerium gewandt, um Militärfahrzeuge aus seinem Fundus für den Krieg in der Ukraine bereitzustellen. Laut Studiodirektor Karen Schachnasarow, der sich bei einem Treffen mit Russlands Präsident Putin äußerte, wurden insgesamt 28 T-55-Panzer, acht PT-76-Panzer, sechs Infanterie-Kampffahrzeuge und acht Traktoren an die russischen Streitkräfte übergeben.