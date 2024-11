Pistorius betont auch, es sei wichtig, zu reden, wann immer es möglich sei. "Und dieses Telefonat hat den Beweis gegeben, dass Putin nicht bereit ist, über irgendetwas zu verhandeln", sagt er. "Jeder in Deutschland oder in anderen Ländern Europas sollte also endlich begreifen, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über Frieden zu sprechen." Scholz hatte Putin auf eigene Initiative am Freitag angerufen. Es war das erste Telefonat zwischen beiden seit fast zwei Jahren.

Bei US-Rückzug: EU-Staaten laut Polen bereit, Unterstützung zu übernehmen

13.22 Uhr: Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat die Bereitschaft mehrerer EU-Staaten begrüßt, Kiew bei der möglichen Verringerung von US-Hilfen zu stützen. Er nehme "mit Anerkennung die Bereitschaft der größten Länder der Europäischen Union zur Kenntnis, die Last der militärischen und finanziellen Unterstützung für die Ukraine im Zusammenhang mit einer möglichen Reduzierung des US-Engagements zu übernehmen", sagt Sikorski vor Journalisten nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich und Italien in Warschau.

Angesichts des 1.000 Kriegstages in der Ukraine haben die Außenminister der größten EU-Länder sowie Großbritanniens am Dienstag über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beraten. Bei dem Treffen in Warschau sollte es auch um die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl und die europäische Verteidigung gehen.

Putin unterzeichnet neue Atomdoktrin

10.26 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die aktualisierte Atomdoktrin unterzeichnet. Darin heißt es, dass Russland im Falle eines konventionellen Raketenangriffs, der mit Unterstützung einer Atommacht vorgenommen wird, selbst den Einsatz von Atomwaffen in Betracht ziehen kann. Bereits im Juni hatte Putin die Änderung der Atomdoktrin angeordnet. Dies fiel zusammen mit Überlegungen im Westen, der Ukraine den Einsatz gelieferter Waffen auch für Angriffe auf russisches Gebiet zu erlauben.

US-Präsident Joe Biden hat Insidern zufolge am Freitag der Ukraine gestattet, weitreichende Raketen dafür einzusetzen. In der abgeänderten Doktrin heißt es, jede Aggression eines Staates, der Mitglied einer Koalition ist, gegen Russland würde von der Regierung in Moskau als eine Aggression der gesamten Koalition erachtet.

Video | Drohung aus Russland: "Von Amerika wird nichts übrig bleiben" Player wird geladen Quelle: t-online

Erster ukrainischer Angriff mit ATACMS in Russland

10.06 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag ein Waffenlager in der russischen Oblast Brjansk angegriffen. Das Lager befinde sich in der Nähe der Stadt Karatschew. Es habe ein Dutzend Detonationen im Zielgebiet gegeben, teilt der ukrainische Generalstab mit. Brjansk ist die nördlichste der an den Osten der Ukraine grenzenden russischen Regionen. Mehr dazu lesen Sie hier.