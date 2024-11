Ukraine: Warnung vor Raketenangriffen von Russland gefälscht

Die USA hatten am Vormittag ihre Botschaft geschlossen. Sie begründeten dies mit konkreten Hinweisen auf einen "potenziell erheblichen Luftangriff". Italien und Griechenland ließen daraufhin ihre Vertretungen in der ukrainischen Hauptstadt ebenfalls schließen. Die Botschaften Deutschlands und Frankreichs blieben offen.

10.11 Uhr: Die US-Botschaft in Kiew ist aufgrund eines "möglichen schweren Luftangriffs" geschlossen worden. "Die US-Botschaft in Kiew hat konkrete Informationen zu einem möglichen schweren Luftangriff am 20. November erhalten", teilt die Botschaft auf ihrer Webseite mit. "Aus Gründen der Vorsicht wird die Botschaft geschlossen, die Angestellten sind angewiesen, sich vor Ort in Sicherheit zu bringen", heißt es weiter. Die Botschaft rät US-Bürgern in Kiew zudem, sich bei Luftalarm "sofort" in Sicherheit zu bringen.