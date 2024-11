Russland weist ARD-Journalisten aus

Deutschland weist russische TV-Mitarbeiter aus

Blagoy vermutet, die Entscheidung hänge mit einem jüngsten Bericht des Senders zusammen, der die Festnahme eines deutschen Staatsbürgers in Russland thematisierte. Dieser soll an einem Sabotageakt in Kaliningrad beteiligt gewesen sein. Die deutsche Erklärung nennt jedoch als Grund, dass Channel One eine "Bedrohung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Deutschland" darstelle. Russland kündigt Gegenmaßnahmen an, so Außenamtssprecherin Maria Zakharova.