Die Ostfront wird mit frischen ukrainischen Soldaten verstärkt. Selenskyj spricht erstmals über mögliche Gebietsabtretungen. Alle Informationen im Newsblog.

22.34 Uhr: Der russische Machthaber Wladimir Putin hat offenbar mit einer Beförderung eines Generals für Überraschung gesorgt. Rustam Muradow soll jetzt Vize-Kommandeur der russischen Bodentruppen sein, berichtet der russische "Insider". Muradow war einst Chef des östlichen Militärdistrikts. Er geriet in die Kritik, weil er als Verantwortlicher seine Soldaten in die Schlacht um Wuhledar führte, bei der es massive russische Verluste gab. Er wurde danach von seinem Posten entfernt. Russische Militärblogger kritisieren den General auch wegen seiner Defizite bei der Planung von Einsätzen. Der Kreml hat die Beförderung bislang nicht bestätigt. Muradow hat auch Erfahrung bei Kampfeinsätzen in Syrien gesammelt.

Ukrainer schicken Reserven an die Front im Osten

20.37 Uhr: Wegen des russischen Vormarsches in der Ostukraine hat das Kiewer Oberkommando Reserven an die besonders bedrohten Frontabschnitte Pokrowsk und Kurachowe verlegt. Das teilt der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, auf Facebook mit. Die frischen Truppen seien mit zusätzlicher Munition und Waffen ausgestattet, schreibt er. Es gehe darum, Pläne des Gegners zu vereiteln, "die weit über diese Frontabschnitte hinausgehen".

Bei Pokrowsk und Kurachowe gibt es dem Lagebericht des Generalstabs zufolge am Freitag ein weiteres Mal die heftigsten Gefechte. Die Städte liegen am westlichen Rand des Bergbau- und Industriereviers Donbass. Daran schließt sich eine offene Steppenlandschaft bis zum Fluss Dnipro an. Ein Durchbruch würde der russischen Armee den Weg zu den wichtigen Großstädten Dnipro und Saporischschja eröffnen.

Selenskyj erwägt wohl Gebietsabtretungen – unter einer Bedingung

20.27 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zieht offenbar im Falle eines Waffenstillstands zeitweise Gebietsabtretungen an Russland in Erwägung. Voraussetzung dafür sei jedoch der Schutz der von der Ukraine kontrollierten Gebiete durch die Nato, sagt Selenskyj in einem Interview mit dem Sender Sky News. Mehr dazu lesen Sie hier.

Polen: Deutscher wegen Geschäften mit Russland festgenommen

18.15 Uhr: In Polen hat der Inlandsgeheimdienst ABW einen Deutschen vorübergehend festgenommen, der illegal Maschinenteile nach Russland verkauft haben soll. Diese könnten sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Gorzow Wielkopolski der Deutschen Presse-Agentur.

Der 62-Jährige, Chef einer Firma mit Sitz in Polen, ist demnach bereits am 20. November festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er in den Jahren 2017 und 2018 fünf Spezialfräsen nach Russland verkauft hat, die an ein Rüstungsunternehmen geliefert wurden. Die Lieferungen seien in mehreren Tranchen ausgeführt worden, ohne dass dafür eine Genehmigung vorgelegen habe.

Der Mann befinde sich mittlerweile nicht mehr in Haft, hieß es weiter. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm nach Angabe der Staatsanwaltschaft bis zu zehn Jahre Haft. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es dazu, dem Ministerium sei der Fall bekannt. Das Generalkonsulat Breslau stehe mit den polnischen Behörden in Kontakt und betreue den betroffenen deutschen Staatsbürger konsularisch.

Ukraine will Einladung für Nato-Beitritt