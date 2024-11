Ukraine bittet dieses Land um tödliche Waffen

Deutscher General warnt vor Putins Kriegsvorbereitungen

11.48 Uhr: Der Generalmajor der Bundeswehr Christian Freuding warnt davor, dass die Bedrohung durch Russland in Zukunft zunehmen wird. Gegenüber der ukrainischen Nachrichtenagentur "Ukrinform" sagt Freuding: "Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte bis 2029, also in fünf Jahren, militärische Fähigkeiten anstreben, die sie in die Lage versetzen, neue Bedrohungen für Nato-Gebiete darzustellen."