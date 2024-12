Trump fordert "unverzügliche Waffenruhe" in Ukraine und Verhandlungen

8.41 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump fordert eine "unverzügliche Waffenruhe" in der Ukraine. In einer Botschaft auf seiner Onlineplattform Truth Social appelliert er an Kiew und Moskau, Verhandlungen aufzunehmen. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj strebe einen "Deal" mit Russland zur Beendigung des Krieges an, erklärt Trump, der am Vortag in Paris mit Selenskyj zusammengetroffen war.