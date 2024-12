So heißt das Brot-Endstück

Die US-Regierung unter Joe Biden gibt 20 Milliarden Dollar an die Ukraine frei. Sein Nachfolger hat sich hingegen in Florida mit einem engen Putin-Vertrauten getroffen. Alle Informationen im Newsblog.

Aus russischem Vermögen: USA gewähren Ukraine Milliardendarlehen

19.07 Uhr: Im Zuge eines Hilfspakets der G7-Staaten haben die USA der Ukraine am Dienstag ein Darlehen in Höhe von 20 Milliarden Dollar gewährt, das durch Zinserträge aus eingefrorenen russischen Staatsguthaben zurückgezahlt werden soll. Diese nun freigegebenen Mittel würden die "Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes gegen einen unprovozierten Angriffskrieg entscheidend unterstützen", hieß es in einer in Washington veröffentlichten Erklärung von US-Finanzministerin Janet Yellen.

Die Gruppe der sieben wichtigen Industriestaaten (G7) hatte der Ukraine bei einem Gipfeltreffen in Italien im Juni das Hilfspaket im Umfang von 50 Milliarden Dollar zugesagt. Es soll über die Zinsgewinne aus eingefrorenem russischem Vermögen in Europa finanziert werden. Die USA stehen für 20 Milliarden Dollar ein, die EU für weitere 20 Milliarden sowie Großbritannien, Japan und Kanada für die verbleibenden zehn Milliarden Dollar.

Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Joe Biden gab in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Gelder für die Ukraine frei, um vor dem Ende der Amtszeit der Ukraine eine Position der Stärke bei möglichen Verhandlungen mit Russland zu verschaffen. Bidens Nachfolger, der Rechtspopulist Donald Trump, ist ein Gegner der US-Milliardenhilfen und hat bereits in Aussicht gestellt, diese nach seinem Amtsantritt am 20. Januar zu kürzen.

Pistorius: Merz' Kritik ist "infam und unredlich"

18.30 Uhr: Verteidigungsminister Boris Pistorius wehrt sich gegen die Kritik der CDU, Deutschlands Unterstützung für die Ukraine sei zu zögerlich. CDU-Chef Friedrich Merz hatte bei einem Besuch in der Ukraine gesagt, die bisherige deutsche Politik zwinge das Land, sich mit einem Arm auf den Rücken gebunden zu verteidigen. "Ich finde, das ist infam und unredlich", sagte Pistorius bei einer SPD-Veranstaltung in Hannover. Merz wisse, dass Deutschland der größte Unterstützer der Ukraine in Europa sei.

"Die Ukraine muss weiter unterstützt werden, damit sie in eine Position kommt, aus der heraus sie mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin, wenn der irgendwann an den Verhandlungstisch gehen will, auch verhandeln kann aus einer Position der Stärke heraus", bekräftigte Pistorius. "Das sichert Frieden." Es dürfe keinen Diktatfrieden geben. "Ich bin ziemlich sicher, die Ukraine würde morgen verhandeln. Aber Putin nicht."

Eine seriöse Politik brauche neben Entschlossenheit jedoch auch Besonnenheit und Augenmaß, betonte Pistorius. "Deutschland mag an der ein oder anderen Stelle mal nicht sofort alles zusagen. Aber was wir zusagen, liefern wir auch, und zwar innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten." Das unterscheide die deutschen Waffenlieferungen von denen anderer Nationen.

Selenskyj fordert mehr Patriot-Systeme

18.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringt erneut auf Hilfen bei der Abwehr von Luftangriffen. Die Ukraine benötige zehn bis zwölf weitere Patriot-Luftabwehrsysteme, um ihren Luftraum vollständig zu schützen, erklärt er.

In einem Appell an die Verbündeten, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung solcher Systeme zu nutzen, sagte er vor Journalisten: "Bitte verwenden Sie Geld aus russischen Vermögen – es wird 30 Milliarden kosten. Aber es wird unseren Himmel vollständig abschirmen."

Orban spricht mit Trump und Musk über die Ukraine

18.08 Uhr: Nach einem Besuch von Ministerpräsident Viktor Orban beim designierten US-Präsidenten Donald Trump hat die ungarische Regierung eine Fortsetzung ihrer "Friedensmission" für die Ukraine angekündigt. "Es wird diese Woche mindestens zwei weitere Veranstaltungen geben, die morgen und übermorgen Teil der ungarischen Friedensmission sein werden", sagte der ungarische Außenministerin Peter Szijjarto am Dienstag in Budapest. Einzelheiten nannte er zunächst nicht.