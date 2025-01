Neuer Vorschlag zu Waffenstillstand

23.10 Uhr: Ein ukrainischer Politikwissenschaftler hat einen neuen Vorschlag gemacht, wie ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine erreicht werden könnte. Igor Reuterowitsch sagte dem Radiosender New Voice of Ukraine, dass man sich am Beispiel Korea orientieren könne. Zwischen dem Norden und dem Süden war 1953 ein Abkommen zwischen den Truppen unterzeichnet worden, einen Friedensvertrag gibt es aber bis heute nicht.