"Es passiert täglich": Pistorius warnt vor Russlands hybriden Angriffen

Ukraine: 71 russische Angriffe im Gebiet Donezk

11.29 Uhr: An allen Frontabschnitten gehen die Kämpfe weiter. Der Generalstab in Kiew meldet am Morgen 161 Gefechte im Verlauf des vergangenen Tages. In den ukrainischen Regionen Pokrowsk und Kurachowe gab es demnach 71 Angriffe der russischen Armee.