Pistorius nennt als zentrale Frage, wie ein Maß an Sicherheit für die Ukraine geschaffen werden könne, sodass Russland nicht in einigen Jahren erneut angreift. "Man spürt die Nervosität, die Unsicherheit mit Blick auf das, was jetzt in Washington passieren könnte, wenn der neue US-Präsident Donald Trump sein Amt antritt", sagt Pistorius nach einem Besuch in der Ukraine. Er kündigt zudem eine zeitnahe USA-Reise an, um mit der Trump-Regierung zu sprechen. Der Kandidat für das Amt des US-Verteidigungsministers, Pete Hegseth, sei zwar noch nicht bestätigt. "Wir haben aber Interesse, uns zügig in Washington Anfang Februar zu treffen und auszutauschen", sagt Pistorius.