"Sie haben sich selbst in die Luft gesprengt"

Nordkoreanische Soldaten in Kursk

Aktualisiert am 15.01.2025 - 11:19 Uhr

Aktualisiert am 15.01.2025 - 11:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die nordkoreanischen Soldaten, die in Kursk kämpfen, gelten als unerfahren. Ein Bericht zeichnet jetzt ein anderes Bild.

Eigentlich fehlt der nordkoreanischen Armee Kampferfahrung: Seit dem Ende des Korea-Kriegs 1953 hat die Armee nicht mehr gekämpft. Seoul und Washington erheben den Vorwurf, die nordkoreanischen Soldaten seien als "Kanonenfutter" an die Front in der russischen Region Kursk geschickt worden. Dort sollen sie nach Angaben aus der Ukraine, Südkorea und den USA seit Monaten an der Seite der russischen Truppen gegen die Ukraine kämpfen, die die russische Armee im vergangenen August mit einer Offensive auf russischem Boden überrascht hatte.