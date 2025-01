Landwirt kam 1989 schon erstes Mal nach Russland

Danone hatte auch überlegt, sein Russlandgeschäft in eine Holding auszulagern und diese in Katar anzumelden, da das Land nicht als verfeindet mit dem Putin-Regime gilt. Im Juli des Jahres hatte Putin dann einen Erlass unterzeichnet, wonach Russland die Danone-Beteiligung an der größten Brauereigruppe des Landes übernahm. Was mit dem Milchgeschäft des Danonekonzerns geschah, dazu gab das Unternehmen keine Stellungnahme ab.