Hexen-Drohnen greifen Putins Soldaten in der Nacht an

Ukrainische Drohnen richten offenbar nachts größeren Schaden bei russischen Truppen an als gedacht. Russische Soldaten haben sie "Baba Yaga" genannt, nach einer slawischen Hexenfigur, die nachts durch die Wälder fliegt. Kiew setzt mehrere Modelle ein, um nach Einbruch der Dunkelheit russische Stellungen ins Visier zu nehmen, darunter die "Vampire", die "R18", die "Nemesis" und die "Kazhan"-Drohnen.

Sie können zwischen 10 und 20 Kilogramm Nutzlast tragen, ihr Radius beträgt etwa 33 Kilometer, je nachdem, welche Sprengkörper sie tragen. Da sie nachts nur schwarz-weiß-Bilder liefern, gibt es weniger spektakuläre Videos wie von Drohnen, die tagsüber Panzer treffen oder russische Soldaten angreifen. Doch die Angriffe der Drohnen-Bomber in der Dunkelheit sind effektiver als bislang gedacht, berichtet das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes".

Bomber-Flotte aus 2.000 Drohnen

Diese verleiten den Datenspezialisten Andrew Perpetua zu der Annahme, dass der Schaden, den sie anrichten, größer ist, als man zunächst denken mag. Perpetua analysiert öffentlich zugängliche Daten, sogenannte Open Source Intelligence (OSINT), und versucht daraus Schlüsse zu ziehen. Auf der Plattform X schrieb er nun, dass man in den Videos kaum erkennen kann, welche Art von Fahrzeug getroffen wird.

Russland baut gefangene Drohnen um

"Die bei Verlustanalysen angewandte Methodik ist sehr konservativ und hat Schwierigkeiten, mit den derzeit verfügbaren Arten von Filmmaterial umzugehen. Daher bleibt sie hinter der Realität zurück", schreibt Perpetua. Erst am Tag sei sichtbar, wie effektiv die Drohnen-Angriffen gewesen sind. Nach seinen Berechnungen haben die ukrainischen Drohnen in den vergangenen Monaten wesentlich mehr russische Soldaten getötet als zuvor. Im November seien es fast doppelt so viele gewesen wie im August.