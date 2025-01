Selenskyj: Friedenstruppe benötigt mindestens 200.000 Soldaten

16.43 Uhr: Im Falle einer Stationierung von Friedenstruppen in der Ukraine werden dafür nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens 200.000 Soldaten benötigt. Andernfalls sei es so gut wie nichts, sagt Selenskyj beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte in der europäischen Diskussion für die Zeit nach einem Waffenstillstand im Krieg Russlands gegen die Ukraine Friedenstruppen ins Spiel gebracht. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte allerdings schon vor Amtsantritt Insidern zufolge klargemacht, dass er keine US-Soldaten für die Sicherheit der Ukraine entsenden würde. Die Europäer müssten eine Friedenstruppe allein stellen.

Selenskyj will sich mit Trump treffen

15.56 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereitet sein Land eine Zusammenkunft von ihm mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump vor. "Die Teams arbeiten an einem Treffen", sagt Selenskyj beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Ein Datum stehe noch nicht fest.

Chefpsychiater der ukrainischen Armee festgenommen

16.15 Uhr: Der leitende Psychiater der ukrainischen Armee ist wegen eines nicht deklarierten Millionenvermögens festgenommen worden. Der Beamte habe Besitztümer in Höhe von etwa einer Million Dollar, die er seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine angehäuft hatte, nicht offengelegt, erklärt der ukrainische Geheimdienst SBU. Die Festnahme ist die jüngste in einer Reihe von Anti-Korruptionsmaßnahmen in der ukrainischen Armee.

Insgesamt habe der Psychiater den Besitz von zwei Wohnungen in Kiew, einer in Odessa, Grundstücken außerhalb von Kiew und vier Luxusautos nicht angegeben, erklärt der SBU. Außerdem seien bei Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen 152.000 Dollar und 34.000 Euro in bar gefunden worden. Dem Mann drohen bis zu zehn Jahre Haft.