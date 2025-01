Die ukrainische Militärwebseite Militarnyi hat ein Video veröffentlicht, in dem ein Leopard-Panzer offenbar mehrfach von Drohnen angegriffen wird. Der Clip wurde aus Aufnahmen russischer Drohnen zusammengestellt. Es ist aber unklar, ob es sich wirklich um denselben Panzer handelt. Im ersten Teil des Videos steht ein Panzer in einem Waldstück. Im späteren Verlauf bewegt sich das gefilmte Fahrzeug. Die Aufnahmen sind teilweise unscharf, die gezeigten Panzer sehen aber sehr ähnlich aus.

Nach ukrainischen Angaben soll der Panzer aus deutscher Fertigung mindestens zwölfmal von russischen Drohnen angegriffen worden sein. Dreimal sei er an der Vorderseite getroffen worden, zweimal an der Seite. Dann sei er weitergefahren, doch die Drohnen griffen erneut an. Drei von ihnen trafen den Bereich des Motors, dennoch konnte er weiterfahren. Erst als zwei weitere Drohnen an der gleichen Stelle einschlugen, stoppte der Panzer und ein Feuer war zu sehen.