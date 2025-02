Auf die Ukraine gab es einen massiven russischen Luftangriff. Auch in Kursk griff Russland offenbar eine Notunterkunft an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine: fast 4.500 Artillerieangriffe am Tag

0.30 Uhr: Am Samstag hat es nach Angaben des ukrainischen Generalstabs 104 Gefechten zwischen ukrainischen und russischen Truppen gegeben. Besonders im Raum Pokrowsk führte Russland Dutzende Angriffe durch, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit. Seit Tagesbeginn setzten russische Streitkräfte 40 Raketen, 39 gelenkte Bomben und 739 Kamikaze-Drohnen ein. Zudem gab es nach Angaben der ukrainischen Armee fast 4.500 Artillerieangriffe auf ukrainische Stellungen.

Russland greift offenbar Notunterkunft in Schule an

19.55 Uhr: Russland hat nach Angaben der ukrainischen Armee ein als Vertriebenenunterkunft genutztes Schulgebäude in der Stadt Sudscha im von Kiew kontrollierten Teil der Region Kursk angegriffen. Wie der örtliche Armeesprecher erklärte, waren 95 Menschen unter den Trümmern eingeschlossen. Den Angaben zufolge waren in der Schule vorwiegend ältere Menschen untergebracht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine: Massiver Luftangriff aus Russland

14.40 Uhr: Die Ukraine ist eigenen Angaben zufolge von einem massiven russischen Angriff mit zahlreichen Raketen und Drohnen überzogen worden, bei dem mindestens acht Menschen getötet wurden. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge kamen bei dem Angriff in der Nacht zu Samstag 42 Raketen sowie 123 Drohnen zum Einsatz. Davon seien 117 Drohnen und eine ungenannte Zahl an Raketen durch die Flugabwehr abgewehrt worden.

Die Behörden warnten am frühen Morgen vor Luftangriffen auf die gesamte Ukraine und wiesen auf Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Landesteilen hin.

Bei einem Raketenangriff auf ein Wohngebäude in Poltawa wurden laut Angaben ukrainischer Rettungskräfte mindestens vier Menschen getötet und weitere 13 verletzt. In der Region Charkiw fielen Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne auf ein Wohngebiet.

Kiew weist Anschuldigungen aus der Slowakei zurück

13.38 Uhr: Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat Vorwürfe zurückgewiesen, etwas mit den Protesten in der Slowakei gegen Regierungschef Robert Fico zu tun zu haben. Es handele sich um falsche Anschuldigungen der slowakischen Behörden, teilt der HUR bei Telegram mit und warnt davor, "feindlicher Propaganda" aufzusitzen.

Am Freitag hatte Fico mitgeteilt, es gebe Belege, dass Netzwerke mit Verbindung in die Ukraine die Slowakei destabilisieren und seine Regierung stürzen wollten. Demnach sind die Organisatoren einer jüngsten Serie von Massenprotesten gegen die Regierung in Bratislava nicht nur eng mit Teilen der slowakischen Opposition verbunden, sondern auch mit der sogenannten Georgischen Legion. Diese ist ein aus Georgiern gebildeter Freiwilligenverband, der auf ukrainischer Seite gegen die russische Invasionsarmee kämpft.