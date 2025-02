Finnische Außenministerin sieht Frieden in weiter Ferne

Die finnische Außenministerin Elina Valtonen sieht trotz der US-Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine keine Chance auf ein schnelles Ende des Kriegs in dem von Russland angegriffenen Land. "Ich habe wenig Vertrauen, dass sich (Kremlchef Wladimir) Putin an einen amerikanischen Friedensplan halten würde", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Mehr dazu lesen Sie hier.

Russische Drohnen explodieren in Moldau

Ukraine verliert große Teile des besetzten Gebiets in Kursk

US-Außenminister: Rohstoffe der Ukraine als Entschädigung

Ein Abkommen mit der Ukraine zur Lieferung Seltener Erden an die USA könnte nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio die Steuerzahler in dem Land für die Milliarden Dollar entschädigen, die in Waffenlieferungen an die Ukraine geflossen sind. "Hoffentlich werden wir bald mehr darüber erfahren", sagte Rubio am Donnerstag in einem Radiointerview mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Kiew zur Erschließung "all der natürlichen Ressourcen" des Landes.