EU-Staaten wollen bei Ukraine-Friedenslösung mitreden

Nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin haben die Außenminister mehrerer europäischer Staaten auf die Beteiligung Europas an den Friedensverhandlungen zur Ukraine gepocht. "Die Ukraine und Europa müssen Teil jeglicher Verhandlungen sein", erklärten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Polens, Großbritanniens, Spaniens, Italiens sowie der Europäische Auswärtige Dienst und die EU-Kommission am Mittwochabend in einer gemeinsamen Mitteilung. Lesen Sie hier mehr dazu.

Selenskyj telefoniert mit Trump

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump bestätigt und erklärt, mit ihm über Optionen für Friedensverhandlungen gesprochen zu haben. "Wir haben lange über mögliche Wege zur Erreichung von Frieden gesprochen", erklärte Selenskyj am Mittwoch im Onlinedienst X. Trump habe ihn in dem "langen" und "sehr gehaltvollen" Gespräch zudem über "Einzelheiten seines Gesprächs mit Putin" unterrichtet, fügte Selenskyj an.

Er habe mit Trump "viele Aspekte" besprochen, "diplomatische, militärische, wirtschaftliche", sagte Selenskyj weiter. Er ergänzte: "Wir glauben, dass die Stärke Amerikas ausreicht – zusammen mit uns, zusammen mit all unseren Partnern –, um Russland und Putin zum Frieden zu drängen."

"Sofortige Verhandlungen": Trump telefoniert erst mit Putin und dann mit Selenskyj

US-Präsident Donald Trump teilt mit, er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und vereinbart, Verhandlungsteams sollten "sofort" Gespräche aufnehmen. Er stimme mit Putin überein, dass der Krieg beendet werden müsse, schrieb Trump in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Das ist unmöglich": Kreml widerspricht Selenskyj

Der Kreml hat die Idee des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurückgewiesen, den von Kiew eroberten Teil des westrussischen Gebiets Kursk gegen Territorien in der Ukraine zu tauschen. "Das ist unmöglich", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland habe nie und werde auch nie das Thema eines Gebietstausches erörtern. Die in Kursk eingedrungenen ukrainischen Einheiten würden vernichtet oder vertrieben, sagt er. Mehr dazu lesen Sie hier.

Spion infiltrierte ukrainischen Geheimdienst – Festnahme

Nach fast drei Jahren Abwehrkampf gegen Russland hat der ukrainische Geheimdienst SBU nach eigenen Angaben einen ranghohen russischen Spion in seinen Reihen enttarnt. "Die Selbstreinigung des SBU wird fortgesetzt. Wie sehr der Feind auch versuchen mag, unsere Reihen zu infiltrieren, er wird keinen Erfolg haben", versichert SBU-Chef Wassyl Maljuk in einem von seinem Dienst veröffentlichten Video. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ballistische Raketen auf Kiew abgefeuert – ein Toter

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in den frühen Morgenstunden von heftigem Raketenbeschuss erschüttert worden. Die örtliche Militärverwaltung berichtete auf Telegram über Brände in mehreren Stadtteilen, unter anderem auf den Dächern von Wohnhäusern sowie in einem Industriegebiet. Ob es sich dabei um Raketeneinschläge oder Schäden durch herabgefallene Trümmer abgefangener Geschosse handelt, war zunächst unklar. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wurde im Stadtteil Podil ein Mensch getötet. Klitschko rief die Einwohner auf, in Schutzräumen zu bleiben.

Die ukrainische Luftabwehr hatte zuvor vor dem Anflug ballistischer Raketen aus nordöstlicher Richtung gewarnt. In sozialen Medien berichteten etliche Menschen über laute Explosionen in Kiew.

Selenskyj macht sich für Ausbau der Atomenergie stark

Die Verhandlungen mit den USA waren in Selenskyjs abendlicher Videobotschaft nur ein Randthema. Kiew sei auf die Gespräche vorbereitet, sagte der ukrainische Staatschef. Vor dem Hintergrund der ständigen russischen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine war das Hauptthema seiner Botschaft die Ankündigung, die Atomkraft auszubauen.

"Die Ukraine wird noch zwei Reaktorblöcke am AKW Chmelnyzkyj zubauen können, und das sind mehr als zwei Gigawatt Strom für die Ukraine", sagte Selenskyj. Zuvor hatte das Parlament in Kiew den Kauf von zwei Atomreaktoren sowjetischer Bauart von Bulgarien auf den Weg gebracht.