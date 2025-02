Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump telefoniert mit Putin – Pistorius reagiert deutlich

Trump telefoniert mit Selenskyj und Putin. Dafür wird er kritisiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Boris Pistorius reagiert auf Trump-Telefonat mit Putin

Verteidigungsminister Boris Pistorius reagiert scharf auf Donald Trumps Telefonat mit Wladimir Putin. Pistorius nennt es "bedauerlich", dass Trump bereits vor Verhandlungsbeginn Zugeständnisse an Putin gemacht habe. Sinnvoller wäre gewesen, erst am Verhandlungstisch über Themen wie die Nato-Mitgliedschaft oder mögliche Gebietsverluste der Ukraine zu sprechen.

Nato und EU reagieren besorgt auf Trumps Ukraine-Pläne

Nachdem der US-amerikanische Präsident am gestrigen Tag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über Friedensverhandlungen mit der Ukraine telefoniert hat, zeigten sich beide Seiten gewollt, schnellstmöglich mit Verhandlungen zu beginnen. In Europa blickt man besorgt auf die Situation und fürchtet, dass überhastete Handlungen zum Nachteil der Ukraine ausfallen könnten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bericht: 6.000 neue KI-Drohnen für die Ukraine

Deutschland wird einem Bericht zufolge noch in diesem Jahr 6.000 hochmoderne bewaffnete Drohnen an die Ukraine liefern. Bereits im vergangenen Jahr wurden Kampfdrohnen des deutschen Unternehmens Helsing in hoher Stückzahl an die Ukraine geliefert. Mehr dazu lesen Sie hier.

EU-Staaten wollen bei Ukraine-Friedenslösung mitreden

Nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin haben die Außenminister mehrerer europäischer Staaten auf die Beteiligung Europas an den Friedensverhandlungen zur Ukraine gepocht. "Die Ukraine und Europa müssen Teil jeglicher Verhandlungen sein", erklärten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Polens, Großbritanniens, Spaniens, Italiens sowie der Europäische Auswärtige Dienst und die EU-Kommission am Mittwochabend in einer gemeinsamen Mitteilung. Lesen Sie hier mehr dazu.

Selenskyj telefoniert mit Trump

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump bestätigt und erklärt, mit ihm über Optionen für Friedensverhandlungen gesprochen zu haben. "Wir haben lange über mögliche Wege zur Erreichung von Frieden gesprochen", erklärte Selenskyj am Mittwoch im Onlinedienst X. Trump habe ihn in dem "langen" und "sehr gehaltvollen" Gespräch zudem über "Einzelheiten seines Gesprächs mit Putin" unterrichtet, fügte Selenskyj an.

Er habe mit Trump "viele Aspekte" besprochen, "diplomatische, militärische, wirtschaftliche", sagte Selenskyj weiter. Er ergänzte: "Wir glauben, dass die Stärke Amerikas ausreicht – zusammen mit uns, zusammen mit all unseren Partnern –, um Russland und Putin zum Frieden zu drängen."

"Sofortige Verhandlungen": Trump telefoniert erst mit Putin und dann mit Selenskyj

US-Präsident Donald Trump teilt mit, er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und vereinbart, Verhandlungsteams sollten "sofort" Gespräche aufnehmen. Er stimme mit Putin überein, dass der Krieg beendet werden müsse, schrieb Trump in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Das ist unmöglich": Kreml widerspricht Selenskyj

Der Kreml hat die Idee des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurückgewiesen, den von Kiew eroberten Teil des westrussischen Gebiets Kursk gegen Territorien in der Ukraine zu tauschen. "Das ist unmöglich", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland habe nie und werde auch nie das Thema eines Gebietstausches erörtern. Die in Kursk eingedrungenen ukrainischen Einheiten würden vernichtet oder vertrieben, sagt er. Mehr dazu lesen Sie hier.

