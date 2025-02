Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach russischem Angriff: Rund 160.000 Menschen ohne Strom

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Er berichtet über Stromausfall unter anderem in Schulen. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)

Über hunderttausend in Odessa ohne Strom nach russischem Angriff. Die USA beabsichtigen, ihre Sanktionen gegen Russland fortzuführen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Rund 160.000 Menschen in Odessa ohne Strom

Russische Angriffe auf die südukrainische Hafenstadt Odessa führen nach ukrainischen Angaben zu großflächigen Stromausfällen. "Mindestens 160.000 Einwohner von Odessa sind jetzt ohne Heizung und Strom", erklärt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in Onlinenetzwerken. Auch 13 Schulen, ein Kindergarten und mehrere Krankenhäuser sind ohne Strom oder Heizung.

Der örtliche Gouverneur erklärt, dass vier Menschen verletzt worden sind. Unter ihnen ist auch ein Kind. Die Luftwaffe teilt mit, dass von 167 in Russland gestarteten Drohnen 106 abgefangen worden sind.

USA: Sanktionen gegen Russland bleiben bestehen.

In einem Telefonat mit europäischen Verbündeten bestätigte der amerikanische Außenminister Rubio, dass man beabsichtige, Russland weiterhin zu sanktionieren. Gleichzeitig wolle man Gespräche "mit allen Konfliktparteien" zu Friedensverhandlungen führen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Eine knappe Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge eine Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an einem möglichen friedenssichernden Einsatz in der Ukraine. In einer Forsa-Befragung im Auftrag des Magazins "Stern" sprechen sich 49 Prozent für einen solchen Einsatz aus, 44 Prozent sind dagegen, 7 Prozent äußern sich nicht.

Selenskyj: Gespräch mit Macron über Sicherheitsgarantien