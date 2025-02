Friedenstruppen für Ukraine? So denken die Deutschen

News folgen Artikel teilen

Die USA und Russland bereiten einen diplomatischen Gipfel in Saudi-Arabien vor. Die Deutschen sind in einer Frage gespalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Umfrage: Knappe Mehrheit für Beteiligung an Friedenstruppe

Eine knappe Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge eine Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an einem möglichen friedenssichernden Einsatz in der Ukraine. In einer Forsa-Befragung im Auftrag des Magazins "Stern" sprechen sich 49 Prozent für einen solchen Einsatz aus, 44 Prozent sind dagegen, 7 Prozent äußern sich nicht.

Selenskyj: Gespräch mit Macron über Sicherheitsgarantien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, er habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden in der Ukraine gesprochen. "Wir haben eine gemeinsame Vision: Sicherheitsgarantien müssen robust und zuverlässig sein", schrieb Selenskyj auf X. Jede andere Entscheidung ohne solche Garantien, wie etwa ein brüchiger Waffenstillstand, sei nur eine weitere Täuschung Russlands und ein Vorgeschmack auf einen neuen russischen Krieg gegen die Ukraine oder andere europäische Staaten, fügte der Präsident hinzu.

Insider: EU-Vertreter warnen vor Waffenstillstand ohne Friedensabkommen

Die Gruppe europäischer Staats- und Regierungschefs, die sich in Paris auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen hat, hat sich nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person aus EU-Kreisen auf eine gemeinsame Stimme geeinigt. "Wir sind bereit, Sicherheitsgarantien zu geben, wobei die Modalitäten mit allen Teilnehmenden zu prüfen sind und je nachdem, wie groß die amerikanische Unterstützung ist", fasste der Insider die Ergebnisse des Pariser Treffens zusammen. Die Gruppe stimme zwar mit US-Präsident Trump überein, was den Ansatz 'Frieden durch Stärke' angehe, jedoch sei man sich auch einig darüber, dass es gefährlich sei, einen Waffenstillstand ohne ein gleichzeitiges Friedensabkommen zu schließen.

Diplomatie in Saudi-Arabien: Lawrow und Selenskyj reisen an

Delegationen aus den USA und Russland kommen am Dienstag in Riad zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg sowie über die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen zusammen. Davor hat der russische Außenminister Sergej Lawrow Kritik an den Europäern geäußert. "Ich weiß nicht, was sie am Verhandlungstisch zu suchen haben", sagte er. Wolodymyr Selenskyj wird einen Tag später in Saudi-Arabien sein. Mehr über die Vorbereitungen lesen Sie hier.

Krisengipfel in Paris: Europa sucht Antwort auf Trump

"Konsultationen zur Lage in der Ukraine und zu Sicherheitsfragen in Europa" – das Thema des Treffens europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris mag unaufgeregt klingen. Die Ereignisse der vergangenen Tage machen allerdings deutlich, dass es sich um nichts anderes als einen Krisengipfel handelt. Das Wichtigste lesen Sie hier.

Russland und Ukraine liefern sich nächtliche Drohnenangriffe

Russland und die Ukraine haben einander in der Nacht mit Drohnen attackiert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben Gebäude in den Regionen Kiew und Charkiw beschädigt, während Russland von abgefangenen ukrainischen Drohnen berichtete, wie Reuters meldet.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew traf eine russische Drohne eine Industrieanlage, woraufhin ein Brand ausbrach, der mittlerweile gelöscht wurde. Laut Gouverneur Mykola Kalaschnyk wurden zudem vier Wohnhäuser beschädigt. In Charkiw seien drei Lagerräume eines Unternehmens und ein Verwaltungsgebäude getroffen worden, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Außerdem seien in 14 Wohnhäusern Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Ein Mann sei bei den Angriffen verletzt worden. Das ukrainische Militär erklärte, dass Russland insgesamt 147 Drohnen eingesetzt habe. Davon seien 83 Drohnen abgeschossen worden, während 59 ihr Ziel verfehlt hätten.