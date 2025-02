Ein nordkoreanischer Soldat berichtet nach seiner Gefangennahme von seinem Einsatz in der Ukraine. Er wusste offenbar nicht, dass er in den Krieg geschickt wurde.

Nordkoreanische Soldaten werden offenbar im Unklaren gelassen, welche Aufgaben sie bei ihrem Einsatz in der Ukraine haben – und wer ihre Feinde sind. Zwei Soldaten, die von ukrainischen Soldaten gefangen genommen wurden, haben in einem Interview über ihre Entsendung und ihre Ängste berichtet.

Per App mit Vorgesetzten kommuniziert

Er sei eigentlich für eine Aufklärungseinheit in Nordkorea rekrutiert worden, wurde als Scharfschütze ausgebildet. Als er nach Russland geschickt wurde, habe man ihm gesagt, dass er dort ein Training erhalte. "Ich hatte keine Idee, dass ich in Kämpfe verwickelt werde". In Kursk sei er mit etwa 2.500 Soldaten aus seiner Heimat eingesetzt worden. Mit seinen russischen Vorgesetzten habe er per Handy-App kommuniziert. Das sei eine Premiere gewesen. "Ich habe nie zuvor mit Ausländern gesprochen".