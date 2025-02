Trump: Selenskyj kommt nach Washington

Donald Trump hat bei der ersten Kabinettssitzung seit seinem Amtsantritt einen für Freitag geplanten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington bestätigt. Man werde ein Abkommen zu Seltenen Erden und anderen Dingen unterzeichnen, sagte Trump.

Tschechische Initiative hat 500.000 Granaten an Ukraine geliefert

Die Ukraine hat im vergangenen Jahr im Rahmen einer tschechischen Initiative Hunderttausende Artilleriegranaten erhalten. Die sogenannte Munitionsinitiative habe "500.000 Artilleriegranaten mit einem Kaliber von 155 Millimetern" geliefert, sagte Tschechiens Regierungschef Petr Fiala am Dienstag vor Journalisten. Bei der Initiative kaufen Staaten die Geschosse außerhalb Europas und liefern sie dann an die Ukraine. An der Initiative sind 18 Länder beteiligt, darunter auch Deutschland.