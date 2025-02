Meistgesuchte Frau in Europa verhaftet

Selenskyj besucht Trump. Putin begrüßt Trumps Vorschlag zur Senkung der Verteidigungsausgaben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj in Washington angekommen

Wie die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Flugdaten berichtet, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nun in Washington eingetroffen. Er wird dort mit US-Präsident Donald Trump über ein Abkommen zur Förderung von Mineralien und seltenen Erden in der Ukraine sprechen.

Nordkorea entsendet weitere Truppen nach Russland

Nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea erneut Truppen nach Russland entsendet. Die genaue Anzahl an Soldaten ist derweil noch unklar. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj zu EU-Sondergipfel eingeladen

EU-Ratspräsident António Costa hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs am kommenden Donnerstag eingeladen. Auf dem Treffen soll es um die weitere Unterstützung für die Ukraine gehen, wie Costa mitteilt.

Russische Delegation in Istanbul zu Gesprächen mit USA eingetroffen

Eine russische Delegation ist in der Residenz der US-Generalkonsulin in Istanbul eingetroffen. Das meldet ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters, der vor Ort ist. Bei den Gesprächen soll es um bilaterale Fragen im Zusammenhang mit den Botschaften der beiden Länder in Washington und Moskau gehen, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Nach Angaben eines US-Vertreters wird die amerikanische Delegation von der stellvertretenden Staatssekretärin im Außenministerium, Sonata Coulter, angeführt. Die russische Delegation wird von Alexander Dartschijew, dem Direktor der Nordatlantikabteilung im russischen Außenministerium und dem designierten russischen Botschafter in den USA geleitet

Bei den Gesprächen wird es nach Angaben des US-Außenministeriums explizit nicht um die Ukraine gehen. Allerdings sollen sie dazu dienen, herauszufinden, wie ernsthaft Moskau grundsätzlich an einem Austausch interessiert ist.

Trump: Ukraine kann Nato-Beitritt vergessen

US-Präsident Donald Trump schließt einen Nato-Beitritt der Ukraine aus. "Ich kann euch sagen, dass ihr die Nato vergessen könnt", sagte Trump bei einer Kabinettssitzung auf die Frage einer Journalistin zum russischen Angriffskrieg und Zugeständnissen der Ukraine.

Die Debatte über den Betritt in das Verteidigungsbündnis sei "wahrscheinlich der Grund gewesen, warum die ganze Sache angefangen hat", so Trump wohl mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. Die Ukraine strebt mit Nachdruck in die Nato. Sie verteidigt sich seit drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion.

Trump: Selenskyj kommt nach Washington

Donald Trump hat bei der ersten Kabinettssitzung seit seinem Amtsantritt einen für Freitag geplanten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington bestätigt. Man werde ein Abkommen zu Seltenen Erden und anderen Dingen unterzeichnen, sagte Trump.

Tschechische Initiative hat 500.000 Granaten an Ukraine geliefert

Die Ukraine hat im vergangenen Jahr im Rahmen einer tschechischen Initiative Hunderttausende Artilleriegranaten erhalten. Die sogenannte Munitionsinitiative habe "500.000 Artilleriegranaten mit einem Kaliber von 155 Millimetern" geliefert, sagte Tschechiens Regierungschef Petr Fiala am Dienstag vor Journalisten. Bei der Initiative kaufen Staaten die Geschosse außerhalb Europas und liefern sie dann an die Ukraine. An der Initiative sind 18 Länder beteiligt, darunter auch Deutschland.

Fiala schlug außerdem vor, eingefrorene russische Vermögenswerte für den Kauf von Munition für die Ukraine zu verwenden. Die EU hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor drei Jahren rund 224 Milliarden Euro an russischem Vermögen eingefroren.