News folgen Artikel teilen

Selenskyj sieht in den fehlenden Sicherheitsgarantien den Hauptgrund für die russische Invasion. Trump kündigt Einstellung der Militärhilfe an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Putins Sprecher: Ukraine-Verhandlungen mit USA unwahrscheinlich

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin hält es für unwahrscheinlich, dass russisch-amerikanischen Verhandlungen über die Ukraine beginnen können, bevor die diplomatischen Vertretungen beider Länder ihre Arbeit wieder voll aufgenommen haben. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA.

Loading...

Trump setzt jegliche Militärhilfe für die Ukraine aus

Laut einem Regierungsbeamten im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump nach seinem Streit mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sämtliche Militärhilfen für die Ukraine ausgesetzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Fehlende Garantien Hauptgrund für russische Invasion

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht das Fehlen von Sicherheitsgarantien als einen Hauptgrund für den Einmarsch Russlands in die Ukraine. "Und jetzt, da es keine klaren Sicherheitsgarantien gibt, hält Russland diesen Krieg am Laufen. Die ganze Welt sieht das und die ganze Welt erkennt das", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine, ganz Europa und Amerika, könnten gemeinsam für Jahrzehnte der Stabilität sorgen. "Um dies zu erreichen, müssen wir konstruktiv sein, zusammenarbeiten, die Vorschläge des anderen ergänzen und die Diplomatie zur Beendigung des Krieges beschleunigen", erklärt Selenskyj. Das ukrainische Parlament stellt sich in einer Erklärung hinter die diplomatischen Bemühungen des ukrainischen Präsidenten. Friedenssichernde Maßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump seien "entscheidend" für die Beendigung des Krieges, teilt das Parlament mit.

Südrussischer Gouverneur: Ölpipeline brennt nach Drohnenangriff

Der stellvertretende Gouverneur der südrussischen Region Rostow meldet mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf verschiedene Industriestandorte in dem Grenzgebiet zur Ukraine. "Infolge eines massiven Drohnenangriffs im Bezirk Tschertkowski ist an einer Ölpipeline ein Feuer ausgebrochen", berichtet Yuri Schljusar auf Telegram. Zudem hätten herabfallende Fragmente einer abgeschossenen Drohne einen Brand in einem Lager auf einem Industriegelände in der Region verursacht. Die Mitarbeiter seien aus beiden Orten evakuiert worden. Es habe keine Verletzten gegeben. Ein dritter Angriff auf eine Ölraffinerie in Novoschakhtinsk sei abgewehrt worden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs stand die Raffinerie jedoch in Flammen. Reuters konnte die Berichte beider Seiten nicht unabhängig überprüfen.

Selenskyj: Mehr als 2.300 Luftangriffe in einer Woche

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft nach einer Woche mit mehr als 2.300 russischen Angriffen aus der Luft zu mehr Unterstützung seines Landes auf. In der vergangenen Woche griff Russland die Ukraine mit mehr als 1.050 Drohnen, fast 1.300 Gleitbomben und mehr als 20 Raketen und Marschflugkörpern an, schreibt er auf der Plattform X.

Es brauche mehr kollektive Stärke der Welt, um Russland zu zwingen, mit den Attacken aufzuhören. Die Flugabwehr müsse gestärkt, die Armee unterstützt und effektive Sicherheitsgarantien, die eine erneute russische Aggression unmöglich machen, gewährleistet werden.

Polens Ex-Präsident drückt Entsetzen über Trump aus