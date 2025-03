Selenskyj: Mehr als 2.300 Luftangriffe in einer Woche

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft nach einer Woche mit mehr als 2.300 russischen Angriffen aus der Luft zu mehr Unterstützung seines Landes auf. In der vergangenen Woche griff Russland die Ukraine mit mehr als 1.050 Drohnen, fast 1.300 Gleitbomben und mehr als 20 Raketen und Marschflugkörpern an, schreibt er auf der Plattform X.

Polens Ex-Präsident drückt Entsetzen über Trump aus

Der frühere polnische Präsident und Anführer der Gewerkschaft Solidarnosc, Lech Wałęsa, drückt in einem Brief an US-Präsident Donald Trump sein "Entsetzen" über dessen Streit mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus. Der Friedensnobelpreisträger Walesa spielte beim Ende des Kommunismus eine entscheidende Rolle. "Wir haben Ihr Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Entsetzen und Abscheu verfolgt", heißt es in dem Brief, der von 39 ehemaligen polnischen politischen Gefangenen unterzeichnet wurde und den Walesa auf Facebook veröffentlichte.