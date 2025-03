Drei Jahre nach Kriegsbeginn stellt die US-Regierung ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein und bringt das von Russland angegriffene Land damit in schwere Nöte. Viele Politiker sind empört, teilweise selbst in Trumps republikanischer Partei. Doch es gibt auch Unterstützer, die den Schritt verteidigen.

Wolfgang Ischinger, ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, sieht in Trumps Entscheidung auch eine Chance für Europa. So verdanke die Nato ihre jüngste Erweiterung durch die Beitritte Finnlands und Schwedens dem russischen Angriffskrieg. "Vielleicht kriegt die EU jetzt ihre Sache in den Griff und wird zu einem fähigen Sicherheitsakteur, weil die Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der USA zunehmen?", schreibt er auf X. "Danke, Wladimir, und danke, Donald?", fragt er abschließend.