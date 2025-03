Aktuelle Lage im Ukraine-Krieg Das gab es seit Monaten nicht mehr

07.03.2025

Ein ukrainischer Soldat feuert eine Haubitze ab (Archivbild): Die Ukraine hat leichte Geländegewinne erzielt. (Quelle: UKRAINIAN ARMED FORCES/reuters)

Zuletzt gab es wenig positive Nachrichten für die Ukraine. Nun gibt es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Die Ukraine befindet sich in einer misslichen Lage. Nachdem US-Präsident Donald Trump sämtliche Militärunterstützung und Zusammenarbeit mit der Ukraine eingestellt hat, ergeben sich für die Armee drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs neue Herausforderungen. Nicht nur das Material dürfte in Zukunft fehlen, sondern insbesondere auch die US-Geheimdienstinformationen über Aufklärungsdaten.

Trotz europäischer Bemühungen ist ein Frieden ohne massive Gebietsverluste für die Ukraine in weite Ferne gerückt. Zudem verliert die Ukraine auf dem Schlachtfeld seit Monaten immer mehr an Boden. Doch nun gibt es zumindest in einigen Gebieten positive Nachrichten für die Ukraine. Mancherorts kann sie Geländegewinne vermelden.

Gegenangriffe der Ukraine: Kleine Geländegewinne

Südwestlich von Pokrowsk übte die Ukraine nach Erkenntnissen des russischen Exilportals "Meduza" mehrere Gegenangriffe aus. So gelang es ukrainischen Streitkräften offenbar, Teile des Dorfes Pischtschane zurückzuerobern, wodurch sie die russischen Nachschubrouten zu den vorgeschobenen Stellungen in Kateryniwka und Udatschnje westlich von Pokrowsk unterbrechen konnten. Russische Truppen gewannen später allerdings bereits wieder die Kontrolle über die Industriezone in Pischtschane zurück, doch die Kämpfe um das Dorf dauern an.

Zuletzt hatte das Institute for the Study of War veröffentlichtes geolokalisiertes Filmmaterial analysiert, das offenbar zeigt, wie ukrainische Streitkräfte östlich von Pischtschane geringfügig vorgerückt sind.

Ukrainische Drohnenangriffe zielen laut "Meduza" zudem weiterhin auf russische Versorgungsrouten südlich von Pokrowsk, was den russischen Vormarsch behindert. Trotz mehrerer Angriffe ist es russischen Truppen bisher allerdings nicht gelungen, ihr wichtigstes Ziel zu erreichen: die Pokrowsk-Dnipro-Autobahn.

Auch in Torezk rückte die Ukraine laut "Meduza" ins zerstörte Stadtzentrum vor und störte so den russischen Versuch, dort neue Einheiten zu stationieren, nachdem die russische Armee die Stadt eigentlich im Februar erobert hatte. Bevor sich die Divisionen der russischen 8. Armee dort vollständig etablieren konnten, entsandte die Ukraine die 93. Brigade, die zuvor die südlichen Zugänge zur Stadt Tschassiw Jar verteidigt hatte. Russland kommt trotz Angriffsbemühungen dort vorerst nicht weiter.

Russland zieht Truppen ab

Zudem zog Russland zuletzt Truppen aus der Stadt Kurachowe im südlichen Donbass ab, um sie auf die Pokrowsk-Torezk-Linie zu verlegen, wo offenbar eine neue Phase der Donbass-Offensive vorbereitet wird. So wird offenbar die gesamte 8. Armee aus der Region abgezogen. Die ukrainische Armee nutzte den Abzug, um Gegenangriffe zu starten.

Für den Moment gelang es ihr, den russischen Vormarsch in der Nähe von Kostyantynopil westlich von Kurachowe zu verlangsamen. Es scheint, dass das russische Militärkommando mit dem Truppenabzug keinen sofortigen Vorstoß nach Westen entlang der Donezk-Saporischschja-Autobahn priorisiert.

Allerdings ist Russland hier lediglich fünf Kilometer vom größten Lithiumvorkommen der Ukraine in der Nähe von Schewtschenko entfernt, das mutmaßlich wesentlicher Teil des von Trump anvisierten Rohstoffdeals mit der Ukraine ist. Ein russischer Militärblogger und ehemaliger Storm-Z-Ausbilder behauptete jedoch, dass ukrainische Streitkräfte in Schewtschenko einmarschiert seien und Uspeniwka eingenommen hätten.

Russland weiter auf dem Vormarsch