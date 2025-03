Aktualisiert am 13.03.2025 - 07:00 Uhr

Ein russischer Soldat in der Region Kursk: Russland will das Gebiet fast vollständig zurückerobert haben. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov)

Putin überrascht mit einem Besuch in Kursk. Sein Sprecher sagt, Russland habe die Region fast vollständig zurückerobert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Peskow: Rückeroberung von Kursk fast abgeschlossen

Russland hat nach eigenen Angaben die von ukrainischen Truppen besetzte Region Kursk im Süden des Landes fast vollständig zurückerobert. Der Einsatz zur Vertreibung ukrainischer Streitkräfte sei in die Endphase eingetreten, erklärt Regierungssprecher Dmitri Peskow nach einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Kiew: Moskau hat zwei Jugendliche in die Luft gesprengt

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat Russland vorgeworfen, zwei als Bombenbauer rekrutierte Jugendliche vorsätzlich in die Luft gesprengt zu haben. Einer der beiden Jugendlichen, ein 17-Jähriger, sei sofort durch die mit einer Fernsteuerung herbeigeführte Explosion getötet worden, teilte der SBU am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit. Mehr dazu lesen Sie hier.

Finnland: Werden Koalition der Willigen angehören

Finnland wird nach den Worten seiner Außenministerin Elina Valtonen einer Koalition der Willigen angehören, die zur Sicherheit der Ukraine beitragen könnte. "Wir sind definitiv Teil der Koalition der Willigen und prüfen das Paket an Fähigkeiten, das wir auf den Tisch legen müssen, um der Ukraine bei der Selbstverteidigung zu helfen", sagt Valtonen dem britischen Sender Times Radio. "Natürlich müssen wir auch den Rest Europas absichern. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, und seien Sie versichert, dass auch Finnland teilnehmen wird."

Der britische Premierminister Keir Starmer hat unlängst erklärt, Großbritannien, Frankreich und einige andere Staaten würden eine Koalition der Willigen bilden, um Pläne auszuarbeiten, wie der Ukraine im Falle eines Friedensabkommens Unterstützung angeboten werden könne. Finnland teilt eine rund 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland und ist 2023 im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine der Nato beigetreten. Ministerpräsident Petteri Orpo hat mit Verweis auf die eigene Sicherheit eine Beteiligung an einem Friedenseinsatz in der Ukraine ausgeschlossen. "Wir werden keine Soldaten in die Ukraine schicken."