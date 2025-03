Aktualisiert am 21.03.2025 - 07:39 Uhr

Aktualisiert am 21.03.2025 - 07:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach einem russischen Drohnenangriff in der Nähe von Odessa brennen Treibstofftanks. (Archivbild) (Quelle: Michael Shtekel)

Der ukrainische, öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte zuvor mehr als 15 Explosionen in der Stadt gemeldet. Videos in sozialen Netzwerken zeigten mutmaßliche Einschläge und Brände. In Teilen der Stadt fiel der Strom aus. Die ukrainische Luftwaffe hatte vor dem Anflug russischer Kampfdrohnen vom Schwarzen Meer gewarnt. Der Chef der Stadtverwaltung, Oleg Kiper, berichtete auf Telegram, dass ein mehrstöckiges Wohnhaus, ein Supermarkt und mehrere Geschäfte getroffen wurden. Mindestens drei Personen seien verletzt worden.