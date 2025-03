Russische Soldaten bei einer Übung in Luhansk: Halten sich Russland und Ukraine an den vereinbarten Nichtangriffspakt auf Energieanlagen? (Quelle: Dmitry Yagodkin/imago-images-bilder)

Waffenruhe: Russland und Ukraine machen sich gegenseitig Vorwürfe

Die Ukraine hat nach Darstellung Russlands ihre Attacken auf Energieanlagen noch verstärkt – ungeachtet der dafür vereinbarten Feuerpause. Die Zahl entsprechender Angriffe in den Gebieten Kursk und Belgorod habe sich erhöht, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau . Nach Treffern auf Hochspannungsleitungen und Umspannwerke sei es zu Stromausfällen gekommen. Das stehe im Widerspruch zu den Beteuerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über ein Ende solcher Angriffe.

Zuvor hatte Selenskyj seinerseits Russland vorgeworfen, die Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur fortzusetzen. Seit Tagen halten sich die Kriegsparteien Verstöße gegen die Vereinbarung vor. US-Vermittler hatten mit Russland und der Ukraine in getrennten Gesprächen vereinbart, dass keine Energieinfrastruktur mehr bombardiert wird. Russlands Präsident Wladimir Putin gab nach Kremlangaben dafür am 18. März den Befehl – nach einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump .

Kreml-Limousine explodiert offenbar vor Geheimdienstzentrum

In der Nähe des Moskauer Geheimdienstzentrums an der Lubjanka ist offenbar eine Limousine aus dem Fuhrpark des Kremls in Flammen aufgegangen. Das zeigen Videos in den sozialen Medien. Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung "Daily Star" handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Aurus Senat im Wert von rund 330.000 Euro, der der Kreml-Verwaltung für Präsidenteneigentum gehört. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland: Haben zwei Orte in der Ukraine eingenommen

Russland hat eigenen Angaben zufolge die Ortschaft Pantelejmoniwka in der Region Donezk sowie den Ort Scherbaky in der Region Saporischschja eingenommen. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Putin erntet für Ukraine-Vorschlag Spott

In der Ukraine hat Kremlchef Putin mit seinem Vorschlag einer vorübergehenden UN-Verwaltung für das von ihm mit einem Krieg überzogene Land Häme auf sich gezogen. "Gegenvorschlag: eine zeitweilige UN-Verwaltung in Russland, beginnend in Workuta", schrieb der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, auf X. Dazu veröffentlichte er ein Foto – mutmaßlich von Workuta – mit einer schlammigen Straße und baufälligen Holzhäusern, wie es sie in vielen Orten in Russland gibt. Lesen Sie hier mehr dazu.