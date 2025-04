Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland attackiert erneut Zivilisten und Stromnetze

Russland hält sich weiterhin nicht an die teilweise Waffenruhe mit der Ukraine. Präsident Selenskyj setzt seine Hoffnungen in Friedrich Merz. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Russland attackiert erneut Zivilisten und Stromnetze

Russland hat die Ukraine erneut mit Drohnen angegriffen und dabei sowohl Zivilisten als auch kritische Infrastruktur ins Visier genommen. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, wurden in der Region Sumy Stromanlagen durch russische Drohnen beschädigt. In der Region Dnipropetrowsk sei eine Stromleitung durch einen Artillerieschlag getroffen worden. Insgesamt waren laut Selenskyj fast 4.000 Haushalte betroffen. In Charkiw und Saporischschja wurden bei Drohnenangriffen mindestens ein Mensch getötet und zehn weitere verletzt, wie die jeweiligen Behörden mitteilten.

In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, sprach Bürgermeister Ihor Terechow von einem "massiven Angriff durch feindliche Drohnen". Acht Menschen seien verletzt worden, betroffen waren demnach Gebäude ziviler Unternehmen und umliegende Wohnhäuser. In der Region Saporischschja wurde laut Regionalgouverneur Iwan Fedorow ein 45-jähriger Mann getötet, als eine Drohne vor einem Haus parkende Autos traf. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Selenskyj warf Russland erneut vor, sich nicht an die gegenseitige Abmachung zu halten, keine Energieinfrastruktur anzugreifen. "Nicht einmal eine Teilwaffenruhe will Putin sicherstellen", schrieb er auf Telegram. Es brauche neuen, spürbaren Druck auf Moskau.

Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr setzte Russland 74 Drohnen und Drohnenattrappen ein, von denen 41 abgefangen worden seien. Der ukrainische Generalstab zählte allein am Dienstag 72 Angriffe mit insgesamt 646 sogenannten Kamikaze-Drohnen. Russland meldete unterdessen, 93 ukrainische Drohnen über dem eigenen Staatsgebiet abgeschossen zu haben. Die Angaben beider Seiten lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Selenskyj erhofft sich von Merz Taurus-Lieferung

Russland: Lawrow und Wang haben über Ukraine gesprochen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi haben nach Angaben des russischen Außenministeriums bei ihrem Treffen unter anderem über die Lage auf der koreanischen Halbinsel sowie über das iranische Atomprogramm gesprochen. Die Minister hätten zudem über die Ukraine und die Notwendigkeit eines langanhaltenden Friedensabkommens geredet, teilte das Ministerium am Dienstagabend mit. "Die Gespräche fanden in einer freundlichen und offenen Atmosphäre statt, die für die russisch-chinesischen Beziehungen charakteristisch ist. Es wurde betont, dass sich die Positionen in den wichtigsten Fragen der bilateralen Zusammenarbeit und der globalen Agenda überschneiden oder nahe beieinander liegen." Wang befindet sich auf einem dreitägigen Besuch in Moskau. Dort hat er bereits Präsident Wladimir Putin getroffen.

Selenskyj will weitere Sanktionen gegen Russland

Wegen Spionage: Polen verhaftet Ukrainer

Ukraine erlebt russische Überraschung am 1. April

