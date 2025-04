Abschiedsreise mit Ansage Baerbock sagt ade – und schickt klare Botschaft Richtung Moskau

Von dpa 02.04.2025 - 05:46 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Annalena Baerbock in Kiew: "Es kann keine Aufhebung von Sanktionen ohne Frieden geben." (Quelle: IMAGO/Volodymyr Tarasov/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Aus der Ukraine kommt die scheidende Außenministerin in die Ex-Sowjetrepublik Moldau. Wieder spielt der russische Präsident eine zentrale Rolle bei den Gesprächen.

Die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock hat der kleinen Ex-Sowjetrepublik Moldau vor den dortigen Parlamentswahlen im Herbst europäische und deutsche Unterstützung gegen Einflussversuche des russischen Präsidenten Wladimir Putin zugesagt. Mit Desinformation, Fake-News-Kampagnen und Stimmenkauf werde Putin "erneut versuchen, Demokratie und Freiheit in Moldau zu untergraben", kritisierte die Grünen-Politikerin, die am Abend in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Moldau aufbrach.

Baerbock nannte Moldaus Demokratie wehrhaft, eine Zukunft in der EU sei greifbar. "Daher lassen auch wir Europäer in unserer Unterstützung nicht nach und stehen weiter fest an der Seite Moldaus." Das Land habe sich entschlossen auf den Weg in Richtung EU gemacht. Auch mit europäischer und deutscher Hilfe habe Moldau seine Wirtschaft stabilisiert, Russlands hybriden Angriffen getrotzt und Inflation und Energiekrise in den Griff bekommen.

Gespalten zwischen prorussischen und prowestlichen Kräften

Bei den Gesprächen Baerbocks mit Präsidentin Maia Sandu und Ministerpräsident Dorin Recean in der Hauptstadt Chisinau dürften auch die Probleme des Landes bei der Energieversorgung eine Rolle spielen. Moldau ist fast vollständig von russischem Gas abhängig. Mit seinen rund 2,5 Millionen Einwohnern zählt Moldau zu den ärmsten Ländern Europas. Es ist zwischen proeuropäischen und prorussischen Kräften gespalten. Wie die Ukraine ist Moldau seit 2022 EU-Beitrittskandidat.

Nach ihrem Sieg bei der Präsidentenwahl Anfang November will die prowestliche Staatschefin Maia Sandu das unter russischem Einfluss stehende Land weiter mit Reformen in die EU führen. Sandu hatte dank der Hunderttausenden Moldauer im Ausland – vor allem in der EU – gewonnen. Im Land selbst vereinte der frühere Generalstaatsanwalt Stoianoglo, der sich für wirtschaftliche Beziehungen zu Moskau einsetzt, die Mehrheit auf sich.

Zuvor war Baerbock bei ihrem Abschiedsbesuch in der Ukraine vor die Presse getreten. Vom russischen Präsidenten Wladimir Putin verlangte sie eine Waffenruhe in der Ukraine ohne jede Vorbedingung. Dass Putins Strategie nicht Frieden, sondern weitere Zerstörung sei, belegten andauernde russische Angriffe auf ukrainische Wohnhäuser und Energieinfrastruktur, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem Kollegen Andrij Sybiha. "Daher ist für uns Europäer auch klar: Es kann keine Aufhebung von Sanktionen ohne Frieden geben."

Angesichts der russischen Angriffe stellt Deutschland der Ukraine laut Baerbock weitere 130 Millionen Euro an humanitärer Hilfe und Stabilisierungsmitteln zur Verfügung. Es war die neunte Solidaritätsreise der Ministerin seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022. Insgesamt ist es bereits der elfte Ukraine-Besuch Baerbocks seit ihrem Amtsantritt 2021. Von Sybiha erhielt sie einen Orden für ihre Verdienste um die Ukraine.

Am nationalen ukrainischen Gedenkort für gefallene Soldatinnen und Soldaten stellten die Ministerin und Sybiha Gedenkkerzen auf. Die Ukraine habe deutlich gemacht, dass sie einen Waffenstillstand ohne Vorbedingungen akzeptiere, sagte Baerbock. "Derjenige, der das nicht tut, ist der russische Präsident." Auf den US-Vorschlag einer 30-tägigen umfassenden Feuerpause hat Moskau mit einer Reihe von Bedingungen reagiert, ebenso auf den Vorschlag sicherer ziviler Schifffahrt im Schwarzen Meer. Als einen ersten Schritt zur Vertrauensbildung forderte Baerbock, dass Russland verschleppte ukrainische Kinder zurückgibt.

Ukraine verlangt mehr Sanktionen gegen Russland

Sybiha verlangte, den Sanktionsdruck auf Russland zu verstärken. "Denjenigen, die sich noch Illusionen über Russland machen, möchte ich sagen, dass es keine Rückkehr zu den alten Zeiten, zum business as usual mit Russland geben kann, egal ob es sich um Nord Stream oder ein anderes Projekt handelt", unterstrich er. Moskau sei eine "existenzielle Bedrohung".

Beim Nato-Außenministertreffen am Donnerstag und Freitag werde man auch gegenüber der US-Seite "deutlich machen, dass wir uns auf Putins Hinhaltetaktik nicht einlassen dürfen". Zu den Beratungen in Brüssel wird auch US-Außenminister Marco Rubio erwartet, Sybiha ebenfalls.