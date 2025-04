Sex-Abenteuer endet in Handschellen

Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Ex-Präsident: Westen provoziert Dritten Weltkrieg

Von t-online Aktualisiert am 08.04.2025 - 11:58 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew (Archivbild): Er macht den Westen für nukleare Aufrüstung verantwortlich. (Quelle: Ekaterina Shtukina/Sputnik Pool/AP/dpa/dpa-bilder)

Selenskyj bestätigt erstmals Aktivitäten in der russischen Region Belgorod. Der frühere russische Präsident erhebt Anschuldigungen gegen den Westen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew wirft dem Westen vor, durch seine Ukraine-Politik die nukleare Aufrüstung in der Welt anzutreiben und in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Der Westen würde die Welt an den Rand eines Dritten Weltkrieges drängen.

"Die Situation ist so, dass selbst bei einer vollständigen Beendigung des Konflikts um die sogenannte 'Ukraine' eine nukleare Abrüstung in den kommenden Jahrzehnten unmöglich ist". Vielmehr werde "die Welt neue, zerstörerischere Waffentypen" schaffen. "Und neue Länder werden sich Atomwaffenarsenale zulegen", schrieb der Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf seinem offiziellen Telegramkanal.

Nach Angaben der US-Wissenschaftsvereinigung FAS sind Russland und die USA mit rund 88 Prozent aller Atomwaffen die mit Abstand größten Atommächte der Welt. Gefolgt werden sie von China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea.

Tass: Russisches Gericht verhängt Geldstrafe gegen Telegram-App

Ein Moskauer Gericht verurteilt die Messenger-App Telegram zu einer Geldstrafe von sieben Millionen Rubel (80.000 Dollar). "Telegram hat es als Eigentümer einer Informationsquelle versäumt, Informationen oder Kanäle zu entfernen, die Aufrufe zu extremistischen Aktivitäten enthalten", berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Telegram habe sich geweigert, Inhalte zu entfernen, die zu terroristischen Anschlägen und zur Teilnahme an Protesten mit dem Ziel des Sturzes der russischen Regierung aufriefen, um der Ukraine zu helfen, so Tass weiter.

Telegram, eine Plattform für soziale Medien und Sofortnachrichten, reagierte nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme. Die in Dubai ansässige und von dem Russen Pawel Durow gegründete Plattform hat fast eine Milliarde Nutzer und ist in Russland und der Ukraine weit verbreitet.

Russland empört über britische Berichte zu Spionage im Meer

Russland hat sich empört gezeigt über Medienberichte über angebliche Spionagesensoren im Meer vor der britischen Küste. Moskaus Botschaft in London wies das als "eilig zusammengebastelte Science-Fiction-Geschichte über eine 'russische Bedrohung'" zurück. "Russland hat die Sicherheit des Vereinigten Königreichs und seiner Bevölkerung nie bedroht", teilte die Botschaft mit. Eine Bedrohung sei vielmehr die "Linie des britischen Establishments, die Konfrontation mit Russland" weiter voranzutreiben.

Ziel solcher unbegründeten Anschuldigungen sei es, die Bemühungen der USA und Russlands für eine friedliche Beilegung des Ukraine-Konflikts zu stören und die Verbesserung der Beziehungen zwischen Moskau und Washington zu verhindern. Zudem wolle London so ungeachtet von Sparzwängen höhere Militärausgaben rechtfertigen.

Trump: Russland bombardiert Ukraine "wie verrückt"

US-Präsident Donald Trump hat die vielen Angriffe Russlands auf die Ukraine mit scharfen Worten kritisiert. Er sei nicht glücklich über das, was zurzeit passiere: "Denn sie bombardieren im Moment wie verrückt", sagte Trump, der in seinem Büro im Weißen Haus eigentlich danach gefragt wurde, warum sein Zollpaket Russland nicht treffe.

"Das ist keine gute Situation", fügte er mit Blick auf das russische Vorgehen hinzu. "Ich bin nicht glücklich über die ganzen Bombardierungen, die es in der letzten Woche gegeben hat, schrecklich, es ist schrecklich." Trump will ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine erreichen, der vor mehr als drei Jahren begann.

Die USA hatten in Gesprächen mit Russland und der Ukraine verschiedene Modelle von Feuerpausen vorgeschlagen, zu denen Moskau aber Vorbedingungen stellt. Russland hält sich nach eigenen Angaben nur an einen Stopp von Angriffen auf Energieanlagen. Allerdings haben seitdem die Attacken auf Wohnhäuser und andere zivile Objekte zugenommen. In der Stadt Krywyj Rih starben bei einem Raketenangriff und seinen Folgen 20 Menschen, darunter 9 Kinder und Jugendliche.

Selenskyj bestätigt erstmals Aktivitäten in russischer Region Belgorod