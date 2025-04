Newsblog zum Ukraine-Krieg Großbritannien erhöht Militärhilfe für die Ukraine

Eine Anti-Panzermine in einer ukrainischen Ortschaft an der Front. England finanziert weitere Waffen für die Ukraine. (Quelle: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

Großbritannien finanziert weitere Waffen für Kiew. Selenskyj lockt Trump mit einem neuen Deal. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nachwuchs-General nutzt russische Schwäche aus

Er gilt als Hoffnungsträger in der ukrainischen Armee. Nun soll sich das Talent von General Mychajlo Drapatyj auszahlen: an der Front ist er offenbar mit einer neuen Taktik erfolgreich. Lesen Sie hier mehr über den Chef der ukrainischen Truppen in den russisch besetzten Gebieten.

Bericht: Großbritannien will Truppen für fünf Jahre in die Ukraine entsenden

Großbritannien erwägt einem Medienbericht zufolge die Entsendung von friedenserhaltenden Truppen in die Ukraine für fünf Jahre. Wie der "Telegraph" am Freitag unter Berufung auf Insider schrieb, ist dies eine von mehreren Optionen, die auf dem Tisch liegen. Eine Truppe unter europäischer Führung könne Russland davon abhalten, seine Vereinbarungen zu verletzen, und den Ukrainern eine dringend benötigte Atempause verschaffen, so der Bericht weiter.

Großbritannien erhöht Militärhilfe

Großbritannien stellt der Ukraine außerdem ein weiteres Militärpaket im Wert von mehr als 500 Millionen Euro zur Abwehr des russischen Angriffs zur Verfügung. Bestandteil der auch von Norwegen finanzierten Hilfe sind Mittel für Radarsysteme, Panzerabwehrminen und "Hunderttausende Drohnen", wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte.

Kiew ist alarmiert über den mutmaßlichen Einsatz chinesischer Soldaten auf Seiten der Russen. Der Kreml spielt die Vorwürfe herunter. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Ukraine und USA planen erneut Rohstoffgespräche

Die Ukraine plant nach eigenen Angaben wieder, Gespräche über ein mögliches Rohstoffabkommen mit den USA aufzunehmen. Wie Vize-Ministerpräsidentin Olha Stefanischyna in Brüssel mitteilte, sollen Delegationen beider Länder in Washington zusammenkommen, um über eine mögliche Zusammenarbeit im Bereich der Nutzung der Mineralien zu sprechen. Sie betonte dabei, dass ein solches Abkommen keine Verpflichtungen der Ukraine – auch keine finanziellen – gegenüber der EU oder dem Internationalen Währungsfonds verletzen würde.

US-Präsident Donald Trump strebt unterdessen einen umfassenden Vertrag mit der Ukraine über den Abbau wertvoller Rohstoffe an und betrachtet dies als eine Art Gegenleistung für die milliardenschwere Militärhilfe der USA.

Ukraine hat Fährbetrieb nach Georgien wieder aufgenommen

Trotz des laufenden Abwehrkampfes gegen Russland haben ukrainische Eisenbahnfähren erstmals seit Kriegsbeginn wieder einen georgischen Hafen angelaufen. "Es wurden zwei Fahrten am 18. und 26. März aus dem Hafen Tschornomorsk in den Hafen Batumi ausgeführt", sagte der Logistikchef der staatlichen ukrainischen Eisenbahnen, Tymofij Murachowskyj, gemäß einer Meldung von Interfax-Ukraine.

In der kommenden Woche sei eine dritte Fahrt geplant. Die ersten beiden Passagen seien unter kompletter Geheimhaltung erfolgt. Die Fährverbindungen nach Georgien waren nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 eingestellt worden.

Russische Truppen erobern Schurawka

Russische Truppen haben staatlichen Angaben zufolge den Grenzort Schurawka in der nordostukrainischen Region Sumy eingenommen. Das Gebiet grenzt an die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen Sommer vorgestoßen waren. Zuletzt gelang es dem russischen Militär allerdings, die Ukrainer weitgehend wieder zurückzudrängen und im Gegenzug verstärkt in Sumy vorzurücken.

Zahl ukrainischer Flüchtlinge in der EU leicht gestiegen

Die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in der Europäischen Union ist leicht gestiegen. Ende Februar lebten rund 4,3 Millionen vor dem Krieg gegen Russland aus der Ukraine geflohene Nicht-EU-Bürger mit vorläufigem Schutzstatus in der EU, wie am Donnerstag veröffentlichte Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat zeigten. Das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat.